Thomas Vermaelen zag functie bij Jong Ajax niet zitten: 'Moeilijk om weer te verhuizen'

Thomas Vermaelen Ajax
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
18 december 2025, 11:44

Thomas Vermaelen (33) werd vorig seizoen in verband gebracht met een functie als hoofdtrainer van Jong Ajax, maar de oud-Ajacied zag deze overstap zelf niet zitten. Dat vertelt Vermaelen in een interview met Ajax Showtime.

De Telegraaf bracht Vermaelen in 2024 in verband met een overstap naar de beloftenploeg van Ajax, waar hij hoofdtrainer had kunnen worden. Volgens de voormalig verdediger van de Amsterdamse club is het nooit concreet geworden. Dat komt omdat Vermaelen een terugkeer naar Ajax zelf niet zag zitten.

"Ik heb wel contact gehad met Ajax, maar op dat moment paste het voor mij niet qua timing", zegt hij in gesprek met Ajax Showtime. "Het was niet het juiste moment om voltijd als coach aan de slag te gaan en om weer te verhuizen."

Vermaelen vervolgt: "Ik woon in Londen en tijdens mijn carrière zijn we al vaak verhuisd. Voor mij was het dan ook moeilijk om weer naar Amsterdam te verhuizen. Het was niet echt aan de orde. Ik ben er ook snel duidelijk in geweest: de timing was niet goed."

Het betekent niet dat de 40-jarige oud-voetballer Ajax compleet uit het oog heeft verloren. Hij houdt de club nog steeds in de gaten en ziet dat het niet allemaal vlekkeloos loopt in Amsterdam: "Het is moeilijk, maar het is niet nieuw. Ajax is een club waar veel verwacht wordt en de club heeft ook een enorme geschiedenis. Dan krijg je periodes dat het minder gaat en dan komt het extra hard binnen."

  Gisteren, 20:36
  Gisteren, 19:33
  Gisteren, 18:43
