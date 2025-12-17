Live voetbal 7

Ajax na doelpuntenfestijn naar achtste finale KNVB Beker, Bounida betrokken bij vijf goals

Rayane Bounida, Raúl Moro en Don-Angelo Konadu juichen na een treffer
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
17 december 2025, 20:36

Ajax heeft zich woensdagavond zonder problemen geplaatst voor de achtste finales van de KNVB Beker. Op Het Kasteel, waar het duel met het oog op de veiligheid werd gespeeld, maakte de ploeg van Fred Grim korte metten met amateurclub Excelsior Maassluis: 2-7. Rayane Bounida was met vier assists en een doelpunt de grote man van de avond.

Vanaf de aftrap was het krachtsverschil duidelijk zichtbaar. Ajax nam direct het initiatief en drukte de thuisploeg ver terug op eigen helft. Dat overwicht vertaalde zich al snel in doelpunten. Owen Wijndal opende na twaalf minuten de score, waarna Anton Gaaei niet veel later de marge verdubbelde. In die fase was Bounida de grote motor aan Amsterdamse zijde. De jongeling strooide met passes en leverde ook de assist bij de 0-2.

Het tempo bleef hoog en Excelsior Maassluis had zichtbaar moeite om onder de druk uit te komen. Don-Angelo Konadu profiteerde na een slim overstapje van Davy Klaassen en maakte de 0-3, waarna Jorthy Mokio nog voor rust eveneens zijn naam op het scorebord zette. Bij rust stond er een overtuigende 0-4 op het bord, met als opvallend detail dat Bounida in de eerste helft al drie assists achter zijn naam had staan.

Ook na de pauze veranderde het spelbeeld nauwelijks. Mokio kopte kort na rust zijn tweede van de avond binnen uit een corner en Ajax leek af te stevenen op een monsterscore. Excelsior Maassluis kreeg via Plank nog een verdiend applausmoment met de eretreffer, maar Ajax stelde direct orde op zaken. Bounida bekroonde zijn sterke optreden met een doelpunt, waarna Moro met een fraaie individuele actie de zevende Amsterdamse treffer voor zijn rekening nam.

Tussendoor wist Excelsior Maassluis via Verbont nog een tweede keer te scoren, wat zorgde voor een eindstand van 2-7. Namens Excelsior liet Tavares nog een gigantische kans liggen op de 3-7.

Met deze ruime overwinning boekt Ajax zijn volgende zege in een sterke reeks en kan het zich opmaken voor de achtste finales van het bekertoernooi. Voor Excelsior Maassluis bleef vooral de ervaring over van een bijzondere avond tegen de recordkampioen van Nederland.

Ajax-speler Steven Berghuis

Opsteker voor Ajax en Grim: Berghuis traint weer mee

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
Ajax-directeur Marijn Beuker

'Ajax wil shoppen in Eindhoven en aanvaller van Jong PSV overnemen'

  • Gisteren, 20:49
  • Gisteren, 20:49
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie krijgt ervan langs van Elshoff: 'In niets de toptrainer die we in hem zagen'

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
4 reacties
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
388 Reacties
30 Dagen lid
974 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jammer van de tegengoals maar ik heb van Ajax toch een aardige wedstrijd gezien.

FC Bal op het dak
87 Reacties
24 Dagen lid
344 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Docker, eens jammer van de tegengoals inderdaad, Is toch weer een smetje. Branco vind ik Ajax onwaardig maar daarom zit ie ook op de bank. Moro kan er nog wel komen denk ik maar hij moet zich wel bewijzen met invalbeurten er zijn momenteel gewoon meer spelers die beter dan hem zijn op de flanken. Overigens zie ik wel liever moro dan berghuis op de flank bijvoorbeeld.

Docker
388 Reacties
30 Dagen lid
974 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FC Bal op het dak: Branco moeten ze van de hand doen indien mogelijk. Berghuis ook trouwens. Er wordt ruimte gemaakt voor de jeugd en die doen het vooralsnog best ok. Moro moet zich veel meer laten gelden als een mannetjesputter. Hij is te braaf.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.625 Reacties
1.178 Dagen lid
19.106 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helaas ook bij een tegengoal betrokken. Maar het was een moedje deze wedstrijd, want er was echt helemaal niets aan.

Docker
388 Reacties
30 Dagen lid
974 Likes
Docker
  • 1
    + 1
avatar

Jammer van de tegengoals maar ik heb van Ajax toch een aardige wedstrijd gezien.

FC Bal op het dak
87 Reacties
24 Dagen lid
344 Likes
FC Bal op het dak
  • 2
    + 1
avatar

@Docker, eens jammer van de tegengoals inderdaad, Is toch weer een smetje. Branco vind ik Ajax onwaardig maar daarom zit ie ook op de bank. Moro kan er nog wel komen denk ik maar hij moet zich wel bewijzen met invalbeurten er zijn momenteel gewoon meer spelers die beter dan hem zijn op de flanken. Overigens zie ik wel liever moro dan berghuis op de flank bijvoorbeeld.

Docker
388 Reacties
30 Dagen lid
974 Likes
Docker
  • 2
    + 1
avatar

@FC Bal op het dak: Branco moeten ze van de hand doen indien mogelijk. Berghuis ook trouwens. Er wordt ruimte gemaakt voor de jeugd en die doen het vooralsnog best ok. Moro moet zich veel meer laten gelden als een mannetjesputter. Hij is te braaf.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.625 Reacties
1.178 Dagen lid
19.106 Likes
Kramer
  • 0
    + 1
avatar

Helaas ook bij een tegengoal betrokken. Maar het was een moedje deze wedstrijd, want er was echt helemaal niets aan.

