Ajax na doelpuntenfestijn naar achtste finale KNVB Beker, Bounida betrokken bij vijf goals

Ajax heeft zich woensdagavond zonder problemen geplaatst voor de achtste finales van de KNVB Beker. Op Het Kasteel, waar het duel met het oog op de veiligheid werd gespeeld, maakte de ploeg van Fred Grim korte metten met amateurclub Excelsior Maassluis: 2-7. was met vier assists en een doelpunt de grote man van de avond.

Vanaf de aftrap was het krachtsverschil duidelijk zichtbaar. Ajax nam direct het initiatief en drukte de thuisploeg ver terug op eigen helft. Dat overwicht vertaalde zich al snel in doelpunten. Owen Wijndal opende na twaalf minuten de score, waarna Anton Gaaei niet veel later de marge verdubbelde. In die fase was Bounida de grote motor aan Amsterdamse zijde. De jongeling strooide met passes en leverde ook de assist bij de 0-2.

Het tempo bleef hoog en Excelsior Maassluis had zichtbaar moeite om onder de druk uit te komen. Don-Angelo Konadu profiteerde na een slim overstapje van Davy Klaassen en maakte de 0-3, waarna Jorthy Mokio nog voor rust eveneens zijn naam op het scorebord zette. Bij rust stond er een overtuigende 0-4 op het bord, met als opvallend detail dat Bounida in de eerste helft al drie assists achter zijn naam had staan.

Ook na de pauze veranderde het spelbeeld nauwelijks. Mokio kopte kort na rust zijn tweede van de avond binnen uit een corner en Ajax leek af te stevenen op een monsterscore. Excelsior Maassluis kreeg via Plank nog een verdiend applausmoment met de eretreffer, maar Ajax stelde direct orde op zaken. Bounida bekroonde zijn sterke optreden met een doelpunt, waarna Moro met een fraaie individuele actie de zevende Amsterdamse treffer voor zijn rekening nam.

Tussendoor wist Excelsior Maassluis via Verbont nog een tweede keer te scoren, wat zorgde voor een eindstand van 2-7. Namens Excelsior liet Tavares nog een gigantische kans liggen op de 3-7.

Met deze ruime overwinning boekt Ajax zijn volgende zege in een sterke reeks en kan het zich opmaken voor de achtste finales van het bekertoernooi. Voor Excelsior Maassluis bleef vooral de ervaring over van een bijzondere avond tegen de recordkampioen van Nederland.