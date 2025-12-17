Een opvallend gerucht vanuit Spanje, waar krant Sport meldt dat Ajax onlangs interesse heeft getoond in doelman . De doelman van FC Barcelona is op een zijspoor belandt na een langdurige rugblessure, maar lijkt geen heil te zien in een toekomst bij de nummer drie van de Eredivisie.

Met Joan García en Wojciech Szczęsny in de gelederen hoeft Ter Stegen niet te hopen op veel speelminuten bij Barcelona. Hoewel de Duitser mocht keepen in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Guadalajara, lijkt zijn rol (voorlopig) uitgespeeld. Volgens Sport hebben enkele clubs zich gemeld in Catalonië voor de doelman, die nog tot medio 2028 vastligt.

Eén van die clubs, is Ajax. De Amsterdammers toonden interesse in de 33-jarige goalie, maar hoeven niet te rekenen op zijn komst. Ajax zou niet kunnen voldoen aan het salaris van Ter Stegen, wiens sportieve ambities ergens anders liggen. Datzelfde geldt voor Besiktas en Bologna.

Naast Ajax zouden ook Manchester United en Tottenham interesse hebben in Marc-André Ter Stegen. Volgens berichten heeft Manchester United via tussenpersonen geïnformeerd, maar tot nu toe zijn daar geen serieuze stappen uit voortgekomen. Tottenham daarentegen zit middenin een doelmannensituatie: hun huidige keeper, Guglielmo Vicario, maakt regelmatig fouten en de druk vanuit de fans neemt toe. Vicario zelf wil in juni terugkeren naar Italië, waar Inter Milan belangstelling toont.

De Londense club zou Ter Stegen kunnen aantrekken op basis van een huur met optie tot koop, waarbij zijn salaris volledig wordt overgenomen. Sportief gezien is het een aantrekkelijk project en bovendien goed te combineren met zijn verblijf in Barcelona. Voorlopig houdt Barça de situatie nauwlettend in de gaten, terwijl Ter Stegen zelf nog geen definitieve beslissing heeft genomen over zijn toekomst.