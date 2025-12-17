LIVE KNVB Beker | Uitgerekend Vente zet Heerenveen op voorsprong tegen Feyenoord

Feyenoord speelt woensdag in de KNVB Beker in eigen huis tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers verkeren in beroerde vorm, met zeven nederlagen in de laatste tien officiële duels. Afgelopen week werd er op pijnlijke wijze verloren van FCSB en Ajax, dus hoopt de ploeg van Robin van Persie op eerherstel. Het duel in De Kuip gaat om 21.00 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE KNVB Beker: Feyenoord - sc Heerenveen Sorteer op: Laatste Oudste 45+1' - Einde eerste helft (0-1) Gefluit in De Kuip als de ploegen de kleedkamers opzoeken. Werk aan de winkel voor Robin van Persie. Heerenveen leidt met 0-1! 45+1' - Ahmedhodzic van dichtbij (0-1) Gigantische kans voor Ahmedhodzic, nadat Watanabe de bal doorkopt. Maar van dichtbij stuit Ahmedhodzic op doelman Bakker. 45' - Een minuut blessuretijd (0-1) Er wordt een minuut toegevoegd aan de eerste helft. 39' - Wat een misser van Sliti (0-1) Hier moet Sliti er 1-1 van maken. In de zestien krijgt hij een vrije schietkans met links, maar hij plaatst de bal naast. 37' - Trenskow schiet over (0-1) Net buiten het strafschopgebied vindt Trenskow de ruimte voor een schot, omdat Bos er niet kort op zit. De bal gaat over. 37' - Sliti gevaarlijk uit de draai (0-1) Een venijnige uithaal van Sliti gaat naast. Volgens Sliti was er sprake van een aanraking door een speler van Heerenveen, maar Nijhuis kent geen corner toe. 🟨 30' - Geel voor Lotomba (0-1) Lotomba haalt Zagaritis neer en gaat op de bon. 27' - Valente van afstand (0-1) Een snel antwoord van Feyenoord. Het schot van Valente is gevaarlijk, maar vliegt net naast. ⚽ 25' - Heerenveen op voorsprong! (0-1) BREAKING Uitgerekend Vente doet zijn oude ploeg pijn, met een hoge kopbal over Bijlow heen: 0-1. Tussen Ahmedhodzic en Watanabe is Vente de enige die springt om bij de bal te komen. De verdedigers mogen zich dat aanrekenen. 23' - Valente dreigend (0-0) Valente mag ver opstomen en schiet op doel. Zijn schot mist kracht en lijkt een prooi voor Bakker, maar die laat de bal los. In de rebound kan Ueda net niet profiteren. 20' - Geen problemen voor Bijlow (0-0) Een laag schot van Trenskow belandt in de handen van de Feyenoord-doelman. 18' - Waarom fluit Nijhuis? (0-0) 8' - Eerste doelpoging Heerenveen (0-0) Ook Heerenveen meldt zich. Maar Trenskow krijgt weinig kracht achter zijn schot. 6' - Afzwaaier van Hwang (0-0) Hwang probeert het van afstand, maar schiet hoog over. Laad meer