LIVE KNVB Beker | Uitgerekend Vente zet Heerenveen op voorsprong tegen Feyenoord

Quinten Timber en Oliver Braude voor Feyenoord - Heerenveen
Foto: © Imago/Realtimes
17 december 2025, 20:50   Bijgewerkt: 21:27

Feyenoord speelt woensdag in de KNVB Beker in eigen huis tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers verkeren in beroerde vorm, met zeven nederlagen in de laatste tien officiële duels. Afgelopen week werd er op pijnlijke wijze verloren van FCSB en Ajax, dus hoopt de ploeg van Robin van Persie op eerherstel. Het duel in De Kuip gaat om 21.00 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE KNVB Beker: Feyenoord - sc Heerenveen

5m geleden

21:53

11m geleden

21:47

45+1' - Einde eerste helft (0-1)

Gefluit in De Kuip als de ploegen de kleedkamers opzoeken. Werk aan de winkel voor Robin van Persie. Heerenveen leidt met 0-1!

11m geleden

21:47

45+1' - Ahmedhodzic van dichtbij (0-1)

Gigantische kans voor Ahmedhodzic, nadat Watanabe de bal doorkopt. Maar van dichtbij stuit Ahmedhodzic op doelman Bakker. 

12m geleden

21:46

45' - Een minuut blessuretijd (0-1)

Er wordt een minuut toegevoegd aan de eerste helft. 

18m geleden

21:40

39' - Wat een misser van Sliti (0-1)

Hier moet Sliti er 1-1 van maken. In de zestien krijgt hij een vrije schietkans met links, maar hij plaatst de bal naast. 

19m geleden

21:39

37' - Trenskow schiet over (0-1)

Net buiten het strafschopgebied vindt Trenskow de ruimte voor een schot, omdat Bos er niet kort op zit. De bal gaat over.

20m geleden

21:38

37' - Sliti gevaarlijk uit de draai (0-1)

Een venijnige uithaal van Sliti gaat naast. Volgens Sliti was er sprake van een aanraking door een speler van Heerenveen, maar Nijhuis kent geen corner toe. 

28m geleden

21:31

🟨 30' - Geel voor Lotomba (0-1)

Lotomba haalt Zagaritis neer en gaat op de bon.

31m geleden

21:27

27' - Valente van afstand (0-1)

Een snel antwoord van Feyenoord. Het schot van Valente is gevaarlijk, maar vliegt net naast. 

32m geleden

21:26

⚽ 25' - Heerenveen op voorsprong! (0-1)

Uitgerekend Vente doet zijn oude ploeg pijn, met een hoge kopbal over Bijlow heen: 0-1. Tussen Ahmedhodzic en Watanabe is Vente de enige die springt om bij de bal te komen. De verdedigers mogen zich dat aanrekenen. 

34m geleden

21:24

23' - Valente dreigend (0-0)

Valente mag ver opstomen en schiet op doel. Zijn schot mist kracht en lijkt een prooi voor Bakker, maar die laat de bal los. In de rebound kan Ueda net niet profiteren.

37m geleden

21:21

20' - Geen problemen voor Bijlow (0-0)

Een laag schot van Trenskow belandt in de handen van de Feyenoord-doelman. 

39m geleden

21:19

18' - Waarom fluit Nijhuis? (0-0)

1u geleden

21:09

8' - Eerste doelpoging Heerenveen (0-0)

Ook Heerenveen meldt zich. Maar Trenskow krijgt weinig kracht achter zijn schot.

1u geleden

21:07

6' - Afzwaaier van Hwang (0-0)

Hwang probeert het van afstand, maar schiet hoog over. 

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FC Bal op het dak
87 Reacties
24 Dagen lid
344 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dat wordt een walk in the park voor Heerenveen. Wel opvallend dat Feyenoord weer de zoveelste thuiswedstrijd heeft in de beker, Dat mag wel eens onderzocht worden.

Docker
388 Reacties
30 Dagen lid
974 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dat is inderdaad heel vreemd ja. Je zou er bijna wat van gaan denken.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.625 Reacties
1.178 Dagen lid
19.106 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Uit de beker en zondag verliezen van Twente. Haalt i de kerst dan nog? Of gaan ze na de Winterstop toch nog 3 wedstrijden door voordat ze hem ontslaan?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
886 Reacties
1.178 Dagen lid
4.602 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer is de wedstrijd al voorbij dan?

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
21:00
sc Heerenveen
Vandaag om 21:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

