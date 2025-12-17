LIVE KNVB Beker | Uitgerekend Vente zet Heerenveen op voorsprong tegen Feyenoord

Feyenoord speelt woensdag in de KNVB Beker in eigen huis tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers verkeren in beroerde vorm, met zeven nederlagen in de laatste tien officiële duels. Afgelopen week werd er op pijnlijke wijze verloren van FCSB en Ajax, dus hoopt de ploeg van Robin van Persie op eerherstel. Het duel in De Kuip gaat om 21.00 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Uit de beker en zondag verliezen van Twente. Haalt i de kerst dan nog? Of gaan ze na de Winterstop toch nog 3 wedstrijden door voordat ze hem ontslaan?
@Kramer is de wedstrijd al voorbij dan?
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Uit de beker en zondag verliezen van Twente. Haalt i de kerst dan nog? Of gaan ze na de Winterstop toch nog 3 wedstrijden door voordat ze hem ontslaan?
@Kramer is de wedstrijd al voorbij dan?