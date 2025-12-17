Robin van Persie ging na de nieuwe zeperd van Feyenoord, dat woensdagavond uit het bekertoernooi werd geknikkerd door sc Heerenveen, in gesprek met het woedende thuispubliek. Tegenover ESPN laat de onder vuur liggende trainer weten dat hij de frustratie bij de aanhang snapt.

Feyenoord leed woensdagavond de derde pijnlijke nederlaag op rij. Vorige week donderdag gingen de Rotterdammers onderuit in de Europa League tegen FCSB, daarna verloren zij De Klassieker tegen Ajax en woensdag werden ze uitgeschakeld in de Eurojackpot KNVB Beker tegen sc Heerenveen. De ploeg van Van Persie kwam twee keer terug van een achterstand, maar incasseerde vlak voor tijd alsnog de 2-3.

Na afloop was de oefenmeester het mikpunt van woede in De Kuip, waarna hij besloot om – samen met aanvoerder Justin Bijlow – in gesprek te gaan met de supporters. Daar werd het clubicoon stevig toegesproken door enkele zichtbaar boze aanhangers.

Bij ESPN reageert Van Persie op het voorval. “Ja, ik ben zelf ook supporter, dat maakt het heel bijzonder. Ik vind het logisch dat supporters hun emotie tonen, dat is hun recht. Dan is het zaak om uiteindelijk zo snel mogelijk uit die emotie te komen, al begrijp ik dat dat op zo’n moment niet makkelijk is. Ik vind dat ik daar moet staan. Ik vind dat ik hun dat podium moet geven om die teleurstelling te uiten.”

“Wat zeggen ze dan?”, vraagt Fresia Cousiño Arias direct. “Ze zijn hartstikke teleurgesteld, en dat snap ik ook”, antwoordt Van Persie.

“Hoe moeilijk dat ook is, en ik zit hoog in mijn emotie, maar de enige manier is om hier samen uit te komen. Het is een feit dat het de afgelopen weken slecht gaat, maar ik geloof er heilig in dat we dit met elkaar gaan omdraaien.”

Fresia confronteert de oefenmeester vervolgens met het feit dat er ‘Van Persie rot op’ klonk vanaf de tribunes “Dat vind ik heel jammer. Ik wil supporters blij maken en daarin heb ik als hoofdtrainer een belangrijke rol. Ik zal er alles aan doen om dit om te draaien. Iedereen weet dat Feyenoord als een rode draad door mijn leven gaat en ik geloof in een ommekeer. Dat kan ik, en mijn spelers, beloven aan de supporters”, aldus Van Persie.