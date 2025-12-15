Live voetbal

Van der Gijp begrijpt niets van komst Tomiyasu naar Ajax: 'Hij gaat nooit spelen'

15 december 2025

Ajax gaat de Japanse verdediger Takehiro Tomiyasu vastleggen, maar de komst van de Japanner zorgt voor ongeloof bij de heren van Vandaag Inside. René van der Gijp en Valentijn Driessen begrijpen totaal niet dat technisch directeur Alex Kroes een akkoord heeft bereikt met de clubloze speler.

Medio november maakte Jan Verdonk, bekend van de Pantelic Podcast, als eerste melding van Ajax’ interesse in Tomiyasu. De veelzijdige verdediger, die op alle posities achterin uit de voeten kan maar vooral geschikt is als back, is transfervrij op te pikken nadat Arsenal zijn contract afgelopen zomer ontbond. Tomiyasu speelde in drie jaar ruim tachtig wedstrijden voor The Gunners, maar kwam door een zware knieblessure al sinds oktober 2024 niet meer in actie.

Daarom krijgt hij bij Ajax een prestatiecontract tot het einde van het seizoen. Zo kost de 27-jarige Japanner de Amsterdamse club nauwelijks salaris, mocht hij er niet in slagen wedstrijdfit te worden. Dinsdag wordt Tomiyasu medisch gekeurd door de Amsterdamse club.

Ondanks dat prestatiecontract vindt René van der Gijp het lachwekkend dat Ajax ervoor kiest Tomiyasu naar Amsterdam te halen: “Nu ga je weer zo’n Japanner halen die twee jaar niet gespeeld heeft. Dan zegt iedereen: kost niets. Je moet een huis voor hem vinden, je moet een auto regelen. Het is een gedoe, en die gozer gaat nooit spelen.

Valentijn Driessen is het helemaal eens met zijn collega: “Ja, het is ongelooflijk! Ajax is toch geen revalidatieteam?”

