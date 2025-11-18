Live voetbal 2

Ajax plotseling gelinkt aan voormalig Arsenal-verdediger Takehiro Tomiyasu (27)

Takehiro Tomiyasu in het shirt van Arsenal met op de achtergrond het logo en stadion van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman
18 november 2025, 11:13   Bijgewerkt: 12:00

Ajax zou de verdediging aankomende winter kunnen versterken met de ervaren Japanner Takehiro Tomiyasu. Jan Verdonk, bekend van de Pantelic Podcast, maakt melding van geruchten dat de Amsterdammers bezig zouden zijn met de komst van de oud-speler van onder meer Arsenal.

Tomiyasu (27) speelt sinds januari 2018 in Europa, waar hij bij achtereenvolgens het Belgische Sint-Truiden, het Italiaanse Bologna en meest recentelijk Arsenal onder contract stond. The Gunners telden in de zomer van 2021 liefst achttien miljoen euro neer om de verdediger, die op alle posities achterin uit de voeten kan, naar de Premier League te halen. Sindsdien speelde hij niet minder dan 84 officiële wedstrijden voor Arsenal, voornamelijk op de beide backposities. Vanwege een ernstige knieblessure werd zijn contract afgelopen zomer ontbonden.

Sindsdien werkt Tomiyasu in zijn vaderland aan zijn herstel. Verdonk reageert op X op een suggestie van een andere twitteraar, die schrijft dat hij 'een hele week aan de sake' gaat als Ajax de Japanner daadwerkelijk naar Amsterdam zou halen. Verdonk schrijft dat hij 'toevallig' al een gerucht over vermeende belangstelling van Ajax in Tomiyasu had opgevangen en voegt daaraan toe: "Marijn Beuker zit deze week in Japan. Is één en één hier twee? Tomiyasu kondigde begin deze maand na lang blessureleed aan weer op het trainingsveld te staan."

Ajax heeft sinds maart 2024 een samenwerkingsverband met de Japanse club Gamba Osaka, wat de meest logische verklaring voor het bezoek van Beuker aan Het land van de rijzende zon lijkt te zijn. In het kader van dat samenwerkingsverband trainden vorig jaar al eens twee Gamba-talenten mee in Amsterdam. Mocht Tomiyasu daadwerkelijk naar Ajax komen, dan treft hij in Ko Itakura (28) een landgenoot in de kleedkamer. De centrale verdediger kwam afgelopen zomer over van Borussia Mönchengladbach en kwam tot op heden tien keer in actie namens de Amsterdammers.

1 reactie
dilima1966
2.789 Reacties
890 Dagen lid
15.642 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als die net zo goed speelt als Japanse verdediger Ko Itakura laat dan maar zitten dan schieten ze weer niet op voor een aan aanwinst voor het elftal

Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0
2022/2023
Arsenal
21
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

