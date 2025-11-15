Live voetbal

Ajax maakt op verjaardag mooi gebaar naar Heitinga, negen dagen na ontslag

John Heitinga
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
15 november 2025, 11:11

De communicatiekanalen van Ajax staan zaterdag stil bij de verjaardag van John Heitinga. De oefenmeester, die negen dagen geleden op straat werd gezet door de clubleiding van de Amsterdammers, is 42 jaar oud geworden.

Heitinga begon dit seizoen aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Ajax, maar de samenwerking mondde uit in een regelrecht drama. De trainer kreeg zijn selectie maar niet aan de praat en won slechts vijf van de vijftien wedstrijden. Na de kansloze Champions League-nederlaag tegen Galatasaray (0-3) werd Heitinga door de clubleiding de laan uitgestuurd.

Artikel gaat verder onder video

Toch is Ajax de oud-verdediger nog niet vergeten. Het communicatieteam deelt zaterdagochtend meerdere foto’s op sociale media met de tekst 'Gefeliciteerd, John', afgesloten met drie kruizen. Een mooi gebaar van de Amsterdamse club.

Op dit moment is Fred Grim verantwoordelijk voor de hoofdmacht van Ajax. Grim werd aanvankelijk aangesteld als assistent-trainer van Heitinga, maar is door de clubleiding doorgeschoven. De oud-doelman blijft voorlopig in de trainersstoel zitten, aangezien Ajax eerst op zoek gaat naar een nieuwe technisch directeur. Dat meldde Menno Geelen vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

➡️ Meer nieuws over Heitinga

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Paul Nuijten

'Paul Nuijten is misschien wel de grootste verrassing sinds het ontslag van Heitinga'

  • Gisteren, 21:11
  • Gisteren, 21:11
Ajax-directeur Marijn Beuker met op de achtergrond spelers als Dolberg, Itakura, Moro, McConnell en Taylor

Beuker: 'Komst Raúl Moro was nadrukkelijke wens Farioli, daarna ook van Heitinga'

  • Gisteren, 19:05
  • Gisteren, 19:05
Lewis Holtby krijgt rood van Richard Martens bij FC Volendam - NAC Breda

KNVB onverbiddelijk: NAC zonder Holtby tegen PSV en Excelsior

  • Gisteren, 17:32
  • Gisteren, 17:32
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel