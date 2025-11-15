De communicatiekanalen van Ajax staan zaterdag stil bij de verjaardag van John Heitinga. De oefenmeester, die negen dagen geleden op straat werd gezet door de clubleiding van de Amsterdammers, is 42 jaar oud geworden.

Heitinga begon dit seizoen aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Ajax, maar de samenwerking mondde uit in een regelrecht drama. De trainer kreeg zijn selectie maar niet aan de praat en won slechts vijf van de vijftien wedstrijden. Na de kansloze Champions League-nederlaag tegen Galatasaray (0-3) werd Heitinga door de clubleiding de laan uitgestuurd.

Toch is Ajax de oud-verdediger nog niet vergeten. Het communicatieteam deelt zaterdagochtend meerdere foto’s op sociale media met de tekst 'Gefeliciteerd, John', afgesloten met drie kruizen. Een mooi gebaar van de Amsterdamse club.

Op dit moment is Fred Grim verantwoordelijk voor de hoofdmacht van Ajax. Grim werd aanvankelijk aangesteld als assistent-trainer van Heitinga, maar is door de clubleiding doorgeschoven. De oud-doelman blijft voorlopig in de trainersstoel zitten, aangezien Ajax eerst op zoek gaat naar een nieuwe technisch directeur. Dat meldde Menno Geelen vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.