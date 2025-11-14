Paul Nuijten maakt een uitstekende indruk als assistent-trainer bij het eerste elftal van Ajax, zo schrijft journalist Lucas Weening op X. Normaliter is Nuijten de trainer van Ajax Onder 19, maar na het ontslag van John Heitinga voegde hij zich bij de staf van Ajax 1.

Nuijten is de rechterhand van interim-hoofdtrainer Fred Grim. Weening schrijft vrijdag: “Paul Nuijten is misschien wel de grootste verrassing sinds het ontslag van Heitinga. De spelersgroep is positief verrast door de 32-jarige trainer op het trainingsveld. Ajax ziet in Grim en Nuijten een prima noodoplossing en kiest mede daarom eerst voor een technisch directeur.”

Eerder op de vrijdag liet algemeen directeur Menno Geelen weten dat er inderdaad eerst naar een technisch directeur wordt gezocht om Alex Kroes op te volgen. Pas daarna wordt een trainer aangesteld. “Dat betekent dat Fred Grim de komende weken interim-trainer van Ajax zal blijven”, liet Geelen weten. Nuijten zal dus voorlopig ook deel uitmaken van de technische staf.

Wie is Paul Nuijten?

Paul Nuijten begon zijn loopbaan in de jeugdopleiding van Willem II, waar hij jarenlang verschillende teams onder zijn hoede had voordat hij een internationale stap zette richting Schotland om aan te sluiten bij de staf van het eerste elftal van Queen’s Park Football Club. Na zijn terugkeer in Nederland maakte hij de overstap naar Ajax, waar hij vorig seizoen de leiding kreeg over Ajax Onder 17.

Zijn prestaties leverden hem een promotie op naar de Onder 19, dat dit seizoen in de najaarscompetitie op de derde plek staat. Met zijn UEFA Pro-licentie en positieve reputatie binnen de club wordt Nuijten door Ajax gezien als een veelbelovende trainer voor de toekomst en een logische keuze om tijdelijk aan te sluiten bij de technische staf van het eerste elftal.

In Tilburg wordt met een positief gevoel teruggekeken op de samenwerking met Nuijten. Bastiaan Riemersma, tussen 2017 en 2022 hoofd opleidingen bij Willem II, blikte onlangs terug in het Brabants Dagblad. "Duidelijk was wel dat hij één doel voor ogen had: trainer worden in het betaalde voetbal, dat merkte je aan alles. Hij is zelf geen profvoetballer geweest, dus dan sta je hoe dan ook al achter. Je moet als trainer dan op andere gebieden uitblinken."

"En Paul doet dat op gebied van training geven én de manier hoe hij met mensen omgaat. Hij snapt goed hoe je mensen moet coachen", zei Riemersma. "Paul snapt heel goed dat dat ook tegen hem gebruikt kan worden en dat hij daarvoor moet uitkijken. Je wordt in onze wereld al snel bestempeld als voetbalprofessor, dat je het beter denkt te weten. Zeker als je geen achtergrond in het profvoetbal hebt."