Ajax gaat pas na de komst van een nieuwe technisch directeur werk maken van de zoektocht naar een opvolger van John Heitinga. Dat zegt algemeen directeur Menno Geelen van de Amsterdamse club vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Interim-trainer Fred Grim blijft daardoor voorlopig eindverantwoordelijke op de bank.

Na het ontslag van hoofdtrainer John Heitinga stelde ook de huidig technisch directeur, Alex Kroes, zijn positie ter beschikking. Op verzoek van de rvc en de overige directieleden blijft Kroes voorlopig echter op zijn post. Vorig weekend zat Heitinga's assistent Grim als interim-coach op de bank tijdens het met 2-1 verloren duel met FC Utrecht in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Ajax gaat pas ná de komst van een nieuwe td op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, zo legt Geelen vrijdag uit aan de aandeelhouders. "Het is onze ambitie eerst een statutair technisch directeur aan te stellen en daarna een trainer. Dat betekent dat Fred Grim de komende weken interim-trainer van Ajax zal blijven", wordt de directeur geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Wie de nieuwe technische man moet worden is nog onduidelijk, maar clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf onthulde vrijdag in de podcast Kick-Off dat er twee namen rondzingen: Jordi Cruijff, de zoon van clubicoon Johan Cruijff, én voormalig Ajax-speler Maxwell. "Mocht het Jordi Cruijff worden als nieuwe technisch directeur, dan kan Michael Kinsbergen misschien ook terugkeren. Die had een hele goede band met Cruijff senior. De naam van Maxwell wordt genoemd. Hij is bij Paris Saint-Germain technisch directeur geweest. Dat zijn namen waardoor heel veel deuren bij andere clubs open gaan", aldus Verweij.