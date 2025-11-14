Live voetbal 1

Ajax gooit roer om: éérst nieuwe td, dán pas nieuwe trainer

Ajax gooit roer om: éérst nieuwe td, dán pas nieuwe trainer
14 november 2025, 16:31

Ajax gaat pas na de komst van een nieuwe technisch directeur werk maken van de zoektocht naar een opvolger van John Heitinga. Dat zegt algemeen directeur Menno Geelen van de Amsterdamse club vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Interim-trainer Fred Grim blijft daardoor voorlopig eindverantwoordelijke op de bank.

Na het ontslag van hoofdtrainer John Heitinga stelde ook de huidig technisch directeur, Alex Kroes, zijn positie ter beschikking. Op verzoek van de rvc en de overige directieleden blijft Kroes voorlopig echter op zijn post. Vorig weekend zat Heitinga's assistent Grim als interim-coach op de bank tijdens het met 2-1 verloren duel met FC Utrecht in de Eredivisie.

Ajax gaat pas ná de komst van een nieuwe td op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, zo legt Geelen vrijdag uit aan de aandeelhouders. "Het is onze ambitie eerst een statutair technisch directeur aan te stellen en daarna een trainer. Dat betekent dat Fred Grim de komende weken interim-trainer van Ajax zal blijven", wordt de directeur geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Wie de nieuwe technische man moet worden is nog onduidelijk, maar clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf onthulde vrijdag in de podcast Kick-Off dat er twee namen rondzingen: Jordi Cruijff, de zoon van clubicoon Johan Cruijff, én voormalig Ajax-speler Maxwell. "Mocht het Jordi Cruijff worden als nieuwe technisch directeur, dan kan Michael Kinsbergen misschien ook terugkeren. Die had een hele goede band met Cruijff senior. De naam van Maxwell wordt genoemd. Hij is bij Paris Saint-Germain technisch directeur geweest. Dat zijn namen waardoor heel veel deuren bij andere clubs open gaan", aldus Verweij.

dilima1966
2.783 Reacties
886 Dagen lid
15.638 Likes
dilima1966
Goede keuze van ajax lom kroes zo spoedig mogelijk te vervangen laat kroes maar niets meer kiezen Willem Weijs verkeerde keuze heitinga kiezer ook verkeerd

Vrij Dag
179 Reacties
544 Dagen lid
252 Likes
Vrij Dag
Ik had goede hoop dat Kroes ondanks alles zou aanblijven. Dit blijkt niet het geval te zijn. De volgorde eerst TD en dan de trainer lijkt mij dan de juiste weg. Die man van Groningen, die nu met pensioen is zou ook kandidaat te moeten zijn

dilima1966
2.783 Reacties
886 Dagen lid
15.638 Likes
dilima1966
@Vrij Dag. Je bedoelt nijland denk ik maar maxwell of Cruyff zou ook niet misstaan

Frerinho
7 Reacties
234 Dagen lid
3 Likes
Frerinho
Menno Gelen is niet zo dom. Zit er al een hele tijd. Fijn dat Kroes waarschijnlijk niet tot het eind van het seizoen td is. Al zien we Grim nog wel even gok ik.. Hopelijk gaat het het hem goed 😅

21
223 Reacties
8 Dagen lid
335 Likes
21
Ajax is paniek.. niemand wilt meer instappen, de club gaat de komende jaren zware tijden tegemoet.

ZEROFKX010!!
32 Reacties
5 Dagen lid
63 Likes
ZEROFKX010!!
we zien het somber in ...😅

Arena
1.516 Reacties
95 Dagen lid
3.521 Likes
Arena
Wat Grim betreft kun je er redelijkerwijze vanuit gaan dat die het niet slechter gaat doen dan Heitinga. Dus die kun je best wat langer aanhouden. De volgorde om eerst een geschikte TD te zoeken vind ik dan ook volkomen logisch.

Quarlon
915 Reacties
1.145 Dagen lid
3.699 Likes
Quarlon
@Arena dat moeten we eerst nog maar eens afwachten of hij het beter gaat doen dan Heitinga. Hij zit er net

Marc Overtwix
179 Reacties
6 Dagen lid
280 Likes
Marc Overtwix
Lijkt me wel zo verstandig, want de mensen die er nu zitten zijn niet bepaald goed in het vinden van competente mensen. Eerst stellen ze een TD aan die geen flauw idee heeft wat hij moet doen, totaal incompetent. Een blunder om hem aan te stellen. De aangestelde man stelt vervolgens ook mensen aan die totaal incompetent zijn en geen idee hebben wat ze moeten doen. Alleen maar geblunderd rondom aanstellingen. Als er iemand durft in te stappen als TD, hoop ik voor ze dat diegene wel competent zijn. Zou anders echt de zoveelste blunder zijn binnen ajax.

Dexi
504 Reacties
803 Dagen lid
4.637 Likes
Dexi
Het zal wel iets Amsterdams zijn : gezond verstand verkopen alsof het exclusieve Amsterdamse hoogbegaafdheid is.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.582 Reacties
1.145 Dagen lid
18.969 Likes
Kramer
Het is de juiste manier, of het het roer omgooien is? Niemand weet wat er besloten was na het ontslag van Heitinga en het stoppen van Kroes.

