Ajax mist opvolger van Jordan Henderson, omdat Alex Kroes prioriteiten elders had liggen

Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
12 november 2025, 20:38

Technisch directeur Alex Kroes heeft deze transferwindow gefaald bij Ajax. Die conclusie kan getrokken worden uit een uitgebreide reconstructie van Voetbal International, waarin een opmerkelijke onthulling is gedaan over de zoektocht naar een vervanger van Jordan Henderson.

De 35-jarige Henderson kreeg vorig seizoen regelmatig kritiek, maar bleek achteraf een goede aanwinst te zijn geweest van technisch directeur Kroes. Hij voegde naast zijn voetbalkwaliteiten leiderschap en ervaring toe aan Ajax. Iets wat de huidige selectie mist. Kroes krijgt dan ook het verwijt dat hij geen juiste vervanger voor Henderson heeft gehaald. Nu blijkt dat de prioriteiten elders lagen.

"Eind januari wordt al duidelijk dat de toenmalige aanvoerder van Ajax gaat vertrekken. Werkelijk iedereen weet wat er moet gebeuren: er moet een ervaren nummer 6 komen, die het elftal bij elkaar houdt, anders zakt Ajax door zijn hoeven. Of het nu Steven Berghuis, Davy Klaassen, Remko Pasveer of John Heitinga is: allemaal geven ze intern én extern aan dat dit absoluut noodzakelijk is", schrijft Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International.

Vervolgens verliest Ajax die noodzaak uit het oog. De Amsterdammers haalden eerst een buitenspeler (Raúl Moro), daarna een aanvallende middenvelder (Oscar Gloukh) en vervolgens een centrale verdediger (Ko Itakura). De opvolger van Henderson zou wel komen, maar pas nadat Kenneth Taylor werd verkocht. Dat gebeurde nooit.

"Opvallend is ook hoe Ajax gedurende de zomer voornamelijk relatief jonge, talentvolle controlerende middenvelders bekijkt, in plaats van de ervaren nummer 6 waar Heitinga zo nadrukkelijk om vraagt", schrijft Goodijk in zijn analyse.

Toen de tijd begon te dringen, omdat Ajax de prioriteiten elders had liggen, haalde de club met Liverpool-middenvelder James McConnell een 'opvolger' van Henderson: "Een talentvolle speler, maar in niets het profiel dat Ajax zo nodig heeft. De scouting, die de hele zomer op zoek is geweest naar een geschikte nummer 6, wordt daarbij überhaupt gepasseerd", besluit Goodijk.

avatar

Was er nou écht geen enkele Ajacied die vanaf dag één zag dat Alex Kroes compleet ongeschikt was? Die man werd daar binnengehaald alsof hij de reïncarnatie van Johan Cruijff was… En ik zie 'm nog steeds voor me hoor: trots op dat VIP-dek staan zwaaien naar de F-Side, alsof hij net de Champions League had binnengehaald in plaats van een aandelen-schandaal. En het mooiste? Ze trapten er gewoon massaal in. 😂

