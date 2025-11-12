Henk ten Cate moet de opvolger van John Heitinga worden bij Ajax. Dat vindt analist Willem van Hanegem althans. De oud-international denkt dat Ten Cate de juiste man is om de problemen in de Johan Cruijff ArenA op te lossen.

In de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur geeft Van Hanegem aan dat hij in Ten Cate de ideale opvolger van Heitinga ziet. De Amsterdamse clubleiding zou volgens het Feyenoord-icoon het beste contact met Ten Cate kunnen opnemen. “Doe dat nou”, adviseert De Kromme.

Artikel gaat verder onder video

Voorlopig lijkt Ajax dat overigens niet van plan. Ten Cate is, in tegenstelling tot andere trainers, nog niet genoemd. De Amsterdammers hoopten in eerste instantie op een terugkeer van Erik ten Hag naar de Johan Cruijff ArenA, maar hij heeft de club afgezegd.

Daarnaast zou Paul Simonis, onlangs ontslagen bij VfL Wolfsburg, in beeld zijn bij Ajax. Volgens De Telegraaf heeft de huidige nummer vier van de Eredivisie al vóór het ontslag van Simonis bij Wolfsburg contact met hem hebben gezocht. Vervolgens zijn allebei de partijen met elkaar in gesprek gegaan.