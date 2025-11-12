Live voetbal

Willem van Hanegem vindt Henk ten Cate de ideale opvolger van John Heitinga bij Ajax

Henk ten Cate
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
12 november 2025, 19:34

Henk ten Cate moet de opvolger van John Heitinga worden bij Ajax. Dat vindt analist Willem van Hanegem althans. De oud-international denkt dat Ten Cate de juiste man is om de problemen in de Johan Cruijff ArenA op te lossen.

In de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur geeft Van Hanegem aan dat hij in Ten Cate de ideale opvolger van Heitinga ziet. De Amsterdamse clubleiding zou volgens het Feyenoord-icoon het beste contact met Ten Cate kunnen opnemen. “Doe dat nou”, adviseert De Kromme.

Artikel gaat verder onder video

Voorlopig lijkt Ajax dat overigens niet van plan. Ten Cate is, in tegenstelling tot andere trainers, nog niet genoemd. De Amsterdammers hoopten in eerste instantie op een terugkeer van Erik ten Hag naar de Johan Cruijff ArenA, maar hij heeft de club afgezegd.

Daarnaast zou Paul Simonis, onlangs ontslagen bij VfL Wolfsburg, in beeld zijn bij Ajax. Volgens De Telegraaf heeft de huidige nummer vier van de Eredivisie al vóór het ontslag van Simonis bij Wolfsburg contact met hem hebben gezocht. Vervolgens zijn allebei de partijen met elkaar in gesprek gegaan.

Vind jij dat Henk ten Cate de ideale opvolger is voor John Heitinga bij Ajax?

Laden...
439 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vandaag Inside

Vandaag Inside eensgezind: Ajax heeft gefaald door Roefs te laten lopen

  • Gisteren, 23:16
  • Gisteren, 23:16
Farioli had Timber afgelopen zomer 'héél hoog' op zijn lijstje staan

Farioli had Timber afgelopen zomer 'héél hoog' op zijn lijstje staan

  • Gisteren, 21:44
  • Gisteren, 21:44
Daishawn Redan

Daishawn Redan (24) opgenomen in Thaise afkickkliniek om ernstige verslaving

  • Gisteren, 21:11
  • Gisteren, 21:11
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
12deman
740 Reacties
136 Dagen lid
619 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, dat gaat Henkie nooit doen, maar Willem mag alles zeggen

21
204 Reacties
6 Dagen lid
293 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Willem komt op z’n oude dag nog met meer verstandige woorden dan de hele bestuurskamer van Ajax bij elkaar.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.010 Reacties
1.143 Dagen lid
5.475 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Henk ten Cate heeft het destijds bij Ajax niet goed gedaan en ik zou niet weten waar hij het de afgelopen 20 jaar als hoofdtrainer wel goed gedaan heeft. Net als Heitinga was is hij totaal ongeschikt om trainer van Ajax te worden. Waarom blijft zijn naam toch vallen iedere keer als Ajax een goede nieuwe trainer zoekt?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

12deman
740 Reacties
136 Dagen lid
619 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, dat gaat Henkie nooit doen, maar Willem mag alles zeggen

21
204 Reacties
6 Dagen lid
293 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Willem komt op z’n oude dag nog met meer verstandige woorden dan de hele bestuurskamer van Ajax bij elkaar.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.010 Reacties
1.143 Dagen lid
5.475 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Henk ten Cate heeft het destijds bij Ajax niet goed gedaan en ik zou niet weten waar hij het de afgelopen 20 jaar als hoofdtrainer wel goed gedaan heeft. Net als Heitinga was is hij totaal ongeschikt om trainer van Ajax te worden. Waarom blijft zijn naam toch vallen iedere keer als Ajax een goede nieuwe trainer zoekt?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

H. ten Cate

H. ten Cate
Functie: Coach
Leeftijd: 70 jaar (9 dec. 1954)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel