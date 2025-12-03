Live voetbal 6

Owen Wijndal groot nieuws in buitenland door wisselmoment bij Ajax

3 december 2025, 21:52

Een opmerkelijk moment van Owen Wijndal dinsdag tijdens Ajax - FC Groningen (2-0) is zelfs in het buitenland viraal gegaan. De linksback van Ajax speelde tijdens het inhaalduel geestig in op de lege tribunes in de Johan Cruijff ArenA.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten definitief gestaakt, toen vanuit de harde kern van de Amsterdammers meermaals vuurwerk op het veld werd geschoten. De wedstrijd werd dinsdagmiddag hervat in een lege Johan Cruijff ArenA. Door goals van Mika Godts en Aaron Bouwman stapte de ploeg van Fred Grim als winnaar van het veld: 2-0.

Wijndal begon bij Ajax in de basis en speelde uiteindelijk zeventig minuten, alvorens hij twintig minuten voor rust werd gewisseld voor Lucas Rosa. Bij zijn wissel applaudisseerde Wijndal met gevoel voor humor naar de lege tribunes in de Johan Cruijff ArenA. Wijndal kon zelf de humor wel inzien van zijn actie, getuige de brede glimlach op zijn gezicht.

Een video van het moment werd door ESPN gedeeld op X en genereerde inmiddels al meer dan 110.000 weergaven. Ook in het buitenland gingen diverse grote accounts op X echter aan de haal met de beelden van Wijndal.

