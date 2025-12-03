Marjan Olfers concludeert na de ongeregeldheden van afgelopen zondag bij Ajax – FC Groningen dat de Amsterdamse club de veiligheid in eigen stadion niet langer alleen kan waarborgen. Dat zegt de hoogleraar Sport en Recht, tevens oud-lid van de Raad van Commissarissen van Ajax, woensdag tegen AT5.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten definitief gestaakt, toen vanuit de harde kern van de Amsterdammers meermaals vuurwerk op het veld werd geschoten. De wedstrijd werd dinsdagmiddag hervat in een lege Johan Cruijff ArenA. Door goals van Mika Godts en Aaron Bouwman stapte de ploeg van Fred Grim als winnaar van het veld: 2-0.

Artikel gaat verder onder video

Olfers concludeert dat Ajax de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de Johan Cruijff ArenA niet kan dragen: "Nee. Als we kijken naar spreekkoren, racistische uitingen, voorwerpen op het veld en vuurwerk, zien we dat clubs die verantwoordelijkheid niet aankunnen", zegt ze.

Olfers is kritisch op de directie van Ajax: "Je hoort zelden dat er harde maatregelen worden genomen, er wordt veel goedgepraat. We zien ook dat het bestuur niet altijd de rug recht durft te houden tegen deze groep supporters."

Olfers verbaast zich over het gebrek aan professionele beveiligers bij voetbalwedstrijden van Ajax: "Hoe kan het dat er bij bijvoorbeeld boxgala's goede beveiligers rondlopen en we het hier moeten doen met stewards?”, vraagt zij zich hardop af. “Die zijn natuurlijk hardwerkend en welwillend, maar die zijn vaak niet in staat om wangedrag, of soms zelfs zware criminelen aan te pakken. Al het kapitaal staat nu op het veld, maar een beetje minder kapitaal op het veld in een veilig stadion, moet voor een club veel meer waard zijn."

Olfers komt dan met een opmerkelijke suggestie: volgens de juriste zouden Ajax en de overheid de handen inéén moeten slaan teneinde de veiligheid in de Johan Cruijff ArenA te waarborgen: "Als je ziet hoe belangrijk voetbal is in de samenleving, moet je ook gaan bedenken dat het niet alleen een taak is voor die club. Het is ook een taak voor ons om te zorgen dat de volgende beelden die de wereld over gaan, van een winnend Ajax is en niet van een rellend Ajax. Want die beelden van de F-Side gaan de wereld over, en Amsterdam staat er op deze manier niet goed op."