Ajax heeft Hendrik Rydström op het oog als opvolger van John Heitinga, zo meldt het Zweedse Expressen. De trainer, die twee keer kampioen werd met Malmö FF, staat volgens de krant op de lijst met kandidaten van de Amsterdammers.

Ajax is momenteel op zoek naar een nieuwe trainer. Na het ontslag van Heitinga werd Fred Grim aangesteld als interim-coach. Anderhalve week geleden werd duidelijk dat de voormalig doelman in ieder geval tot de winterstop aan het roer staat in de Johan Cruijff ArenA.

Een van de namen die in beeld is, is Rydström, zo weet Expressen. De krant heeft deze informatie door meerdere bronnen bevestigd gekregen. Of de 49-jarige trainer daadwerkelijk aan de slag gaat in Amsterdam, is nog wel afmaken. Expressen stelt namelijk dat de verwachting is dat er naast Rydström nog een aantal buitenlandse kandidaten in beeld is.

Rydström werkte gedurende zijn trainersloopbaan tot dusver enkel in Zweden, waar hij de leiding heeft gehad over Sirius, Kalmar FF en Malmö FF. Met laatstgenoemde club kroonde hij zich twee keer tot landskampioen en veroverde hij eenmaal de Zweedse beker. Rydström zit momenteel zonder club na zijn vertrek bij Malmö in september.