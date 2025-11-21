Live voetbal

Ajax houdt voorlopig vertrouwen in Fred Grim

Fred Grim in het Ajax-trainingspak
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
21 november 2025, 10:07   Bijgewerkt: 10:24

Fred Grim blijft voorlopig de man die de lijnen uitzet bij Ajax. De zestigjarige oud-keeper maakte vrijdag tijdens zijn persmoment duidelijk dat hij in ieder geval tot aan de winterstop aan het roer blijft in Amsterdam. Hij is op interim-basis werkzaam in de Johan Cruijff ArenA. "Naar mij is gecommuniceerd dat ik tot de winterstop de leiding heb", aldus Grim volgens Voetbal International.

Grim werd vlak voor de interlandbreak naar voren geschoven als tijdelijke vervanger van John Heitinga, die het veld moest ruimen na de pijnlijke Champions League-nederlaag tegen Galatasaray. Kort daarop gaf algemeen directeur Menno Geelen al aan dat Ajax eerst een nieuwe technisch directeur wil benoemen, voordat een nieuwe trainer wordt aangesteld. Alex Kroes stelde zijn functie namelijk eveneens ter beschikking na het vertrek van Heitinga, waardoor de clubtop eerst die vacature wil invullen voordat er een definitieve hoofdtrainer wordt aangesteld. Tot die tijd - of anders in ieder geval tot het eind van het seizoen - blijft Kroes aan.

Artikel gaat verder onder video

Grim weet niet wanneer een nieuwe directeur is aangesteld. "Het is afwachten hoe snel dat gaat, daar kan eigenlijk niemand nu iets over zeggen." Uit de woorden dat hij tot aan de winterstop blijft, verbindt Grim nog geen definitieve conclusies. "Hoe zeker dat is? Het blijft ook voetbal, dat weten we allemaal. We gaan ervan uit dat het tot de winterstop is. Dan zien we wel weer."

De Amsterdammers werken richting de winterstop nog vijf Eredivisie-duels af, met op 14 december de Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Arena als hoogtepunt. Daarnaast wachten nog de Champions League-wedstrijden tegen Benfica (aanstaande dinsdag) en Qarabag FK (10 december in Azerbeidzjan), plus het bekerduel met Excelsior Maassluis. Denny Landzaat is toegevoegd aan de technische staf als extra assistent.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Alberto Stegeman en oplichter Rob P.

Alberto Stegeman confronteert Rob P. in parkeergarage: 'Ajax! Een ton!'

  • Gisteren, 21:51
  • Gisteren, 21:51
Ajax-speler tikt Beuker op de vingers in kleedkamer: 'Hey, vind je dit normaal?'

Ajax-speler tikt Beuker op de vingers in kleedkamer: 'Hey, vind je dit normaal?'

  • Gisteren, 20:31
  • Gisteren, 20:31
Directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes

Ajax-fans willen Beuker als nieuwe technische man, maar veel interne tegenstand

  • Gisteren, 19:52
  • Gisteren, 19:52
1 6 reacties
Reageren
6 reacties
Dominic Mostert
Erkende gebruiker! Meer info
24 Reacties
1.022 Dagen lid
211 Likes
Dominic Mostert
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie zie jij als meest geschikte nieuwe trainer voor Ajax?

21
285 Reacties
15 Dagen lid
494 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Dominic Mostert Het is heel lastig, Dominic. Ajax is een club waar spelers je zo voor de bus kunnen gooien. Dat zagen we eerder bij Steijn, en nu overkomt het Heitinga. Klaassen gooide zijn trainer na de wedstrijd tegen Galatasaray publiekelijk onder de bus om hem op de schandpaal te nagelen. Berghuis is daarnaast een onbetrouwbare factor: je ziet hem nooit wanneer het slecht gaat. Welke trainer moet je dan voor deze groep zetten? Fred Grim is misschien een optie voor de korte termijn, maar hij staat niet bepaald hoog aangeschreven. En als je als jonge trainer nog een mooie carrière wilt, moet er eerst heel veel veranderen binnen Ajax. In mijn ogen hadden ze Farioli de vrijheid moeten geven om door te bouwen. Dat is helaas voor Ajax verleden tijd.

CG
2.682 Reacties
850 Dagen lid
13.384 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De naam van Bos wordt genoemd !!

Neesje
1.616 Reacties
1.151 Dagen lid
8.747 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Bedoel je Wouter Bos ?

Docker
64 Reacties
4 Dagen lid
114 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Op de eerste plaats ga ik me even nadrukkelijk distanciëren van opmerkingen als "Ajax is een club waar spelers je zo voor de bus kunnen gooien". Belachelijke en provocerende opmerking. Heeft ook helemaal niets met de vraag "wie zie je als meest geschikte nieuwe trainer" te maken. Bovendien zijn er, ik heb dat eens even nagekeken, bij Feyenoord (we weten dat R21 Feyenoorder is), o.a. Been, Verbeek, Rutte en Priske vertrokken die allemaal door de spelersgroep voor de bus werden gegooid. Waarbij de eerste 3 genoemden dat nota bene zélf aangaven. Het is gewoon op te zoeken. Dus laten we in vredesnaam eens ophouden met dit soort denigrerende opmerkingen of kijk eerst eens naar je eigen club voordat je gaat wijzen. Het is onnodig en niet respectvol. Dan ontopic: ik zou zelf een buitenlandse trainer wel een optie vinden. Iemand met een frisse kijk op de club en bij voorkeur iemand die overwicht heeft, voldoende kennis en de wil heeft om de club Ajax naar een hoger niveau te tillen.

21
285 Reacties
15 Dagen lid
494 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Docker Dit is de laatste keer dat ik reageer op jouw beschuldigingen. Ik provoceer niet, en ik wijs alleen op situaties die meerdere keren zijn voorgevallen binnen Ajax. Dat staat los van clubvoorkeuren en is totaal niet bedoeld om iemand te denigreren. Mijn punt ging puur over de dynamiek binnen de selectie en hoe lastig het voor een trainer is in zo’n omgeving. Meer niet. Laten we het nu gewoon bij de inhoud houden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Dominic Mostert
Erkende gebruiker! Meer info
24 Reacties
1.022 Dagen lid
211 Likes
Dominic Mostert
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie zie jij als meest geschikte nieuwe trainer voor Ajax?

21
285 Reacties
15 Dagen lid
494 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Dominic Mostert Het is heel lastig, Dominic. Ajax is een club waar spelers je zo voor de bus kunnen gooien. Dat zagen we eerder bij Steijn, en nu overkomt het Heitinga. Klaassen gooide zijn trainer na de wedstrijd tegen Galatasaray publiekelijk onder de bus om hem op de schandpaal te nagelen. Berghuis is daarnaast een onbetrouwbare factor: je ziet hem nooit wanneer het slecht gaat. Welke trainer moet je dan voor deze groep zetten? Fred Grim is misschien een optie voor de korte termijn, maar hij staat niet bepaald hoog aangeschreven. En als je als jonge trainer nog een mooie carrière wilt, moet er eerst heel veel veranderen binnen Ajax. In mijn ogen hadden ze Farioli de vrijheid moeten geven om door te bouwen. Dat is helaas voor Ajax verleden tijd.

CG
2.682 Reacties
850 Dagen lid
13.384 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De naam van Bos wordt genoemd !!

Neesje
1.616 Reacties
1.151 Dagen lid
8.747 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Bedoel je Wouter Bos ?

Docker
64 Reacties
4 Dagen lid
114 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Op de eerste plaats ga ik me even nadrukkelijk distanciëren van opmerkingen als "Ajax is een club waar spelers je zo voor de bus kunnen gooien". Belachelijke en provocerende opmerking. Heeft ook helemaal niets met de vraag "wie zie je als meest geschikte nieuwe trainer" te maken. Bovendien zijn er, ik heb dat eens even nagekeken, bij Feyenoord (we weten dat R21 Feyenoorder is), o.a. Been, Verbeek, Rutte en Priske vertrokken die allemaal door de spelersgroep voor de bus werden gegooid. Waarbij de eerste 3 genoemden dat nota bene zélf aangaven. Het is gewoon op te zoeken. Dus laten we in vredesnaam eens ophouden met dit soort denigrerende opmerkingen of kijk eerst eens naar je eigen club voordat je gaat wijzen. Het is onnodig en niet respectvol. Dan ontopic: ik zou zelf een buitenlandse trainer wel een optie vinden. Iemand met een frisse kijk op de club en bij voorkeur iemand die overwicht heeft, voldoende kennis en de wil heeft om de club Ajax naar een hoger niveau te tillen.

21
285 Reacties
15 Dagen lid
494 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Docker Dit is de laatste keer dat ik reageer op jouw beschuldigingen. Ik provoceer niet, en ik wijs alleen op situaties die meerdere keren zijn voorgevallen binnen Ajax. Dat staat los van clubvoorkeuren en is totaal niet bedoeld om iemand te denigreren. Mijn punt ging puur over de dynamiek binnen de selectie en hoe lastig het voor een trainer is in zo’n omgeving. Meer niet. Laten we het nu gewoon bij de inhoud houden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel