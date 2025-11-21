Ajax houdt voorlopig vertrouwen in Fred Grim

Fred Grim blijft voorlopig de man die de lijnen uitzet bij Ajax. De zestigjarige oud-keeper maakte vrijdag tijdens zijn persmoment duidelijk dat hij in ieder geval tot aan de winterstop aan het roer blijft in Amsterdam. Hij is op interim-basis werkzaam in de Johan Cruijff ArenA. "Naar mij is gecommuniceerd dat ik tot de winterstop de leiding heb", aldus Grim volgens Voetbal International.

Grim werd vlak voor de interlandbreak naar voren geschoven als tijdelijke vervanger van John Heitinga, die het veld moest ruimen na de pijnlijke Champions League-nederlaag tegen Galatasaray. Kort daarop gaf algemeen directeur Menno Geelen al aan dat Ajax eerst een nieuwe technisch directeur wil benoemen, voordat een nieuwe trainer wordt aangesteld. Alex Kroes stelde zijn functie namelijk eveneens ter beschikking na het vertrek van Heitinga, waardoor de clubtop eerst die vacature wil invullen voordat er een definitieve hoofdtrainer wordt aangesteld. Tot die tijd - of anders in ieder geval tot het eind van het seizoen - blijft Kroes aan.

Artikel gaat verder onder video

Grim weet niet wanneer een nieuwe directeur is aangesteld. "Het is afwachten hoe snel dat gaat, daar kan eigenlijk niemand nu iets over zeggen." Uit de woorden dat hij tot aan de winterstop blijft, verbindt Grim nog geen definitieve conclusies. "Hoe zeker dat is? Het blijft ook voetbal, dat weten we allemaal. We gaan ervan uit dat het tot de winterstop is. Dan zien we wel weer."

De Amsterdammers werken richting de winterstop nog vijf Eredivisie-duels af, met op 14 december de Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Arena als hoogtepunt. Daarnaast wachten nog de Champions League-wedstrijden tegen Benfica (aanstaande dinsdag) en Qarabag FK (10 december in Azerbeidzjan), plus het bekerduel met Excelsior Maassluis. Denny Landzaat is toegevoegd aan de technische staf als extra assistent.