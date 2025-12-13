René van der Gijp is geen fan van . De oud-voetballer vindt dat de doelman er bij de 4-3 van FCSB, afgelopen donderdag in de Europa League, niet best uitzag. Gijp weet dat zijn oud-collega Jan Boskamp dezelfde mening deelt.

Feyenoord leed donderdag een beschamende nederlaag in Europa League en kan plaatsing voor de tussenronde bijna vergeten. De Rotterdammers gaven een 1-3-voorsprong uit handen, mede dankzij een tegendoelpunt in de laatste minuut. Volgens Van der Gijp had doelman Wellenreuther meer kunnen doen om die treffer te voorkomen.

De goal verschijnt in beeld bij Vandaag Inside. Bij de een-op-een-situatie kwam de Duitser uit, maar werd hij omspeelt. Daardoor kon Florin Tanase in de 95ste minuut voor de 4-3 zorgen. “Die keeper kan er ook geen klote van hè”, stelt Van der Gijp na het zien van de beelden. “Dat zei Jan Boskamp ook al toen hij nog bij Anderlecht zat: die kan er niks van.”

Derksen: ‘Van Persie leert niet van z’n fouten’

In hetzelfde gesprek komt de rol van trainer Robin van Persie ter sprake. De oefenmeester ligt onder vuur na de Europese blamage. “Ik heb het idee dat Van Persie het niet in zich heeft om een goede trainer te worden. Hij heeft zoveel fouten gemaakt, maar ik heb niet de indruk dat hij daarvan leert”, stelt Johan Derksen.