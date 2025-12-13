Live voetbal 1

Van der Gijp helemaal klaar met Wellenreuther: ‘Hij kan er geen klote van!'

René van der Gijp
Foto: © Talpa
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
13 december 2025, 09:42

René van der Gijp is geen fan van Timon Wellenreuther. De oud-voetballer vindt dat de doelman er bij de 4-3 van FCSB, afgelopen donderdag in de Europa League, niet best uitzag. Gijp weet dat zijn oud-collega Jan Boskamp dezelfde mening deelt.

Feyenoord leed donderdag een beschamende nederlaag in Europa League en kan plaatsing voor de tussenronde bijna vergeten. De Rotterdammers gaven een 1-3-voorsprong uit handen, mede dankzij een tegendoelpunt in de laatste minuut. Volgens Van der Gijp had doelman Wellenreuther meer kunnen doen om die treffer te voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

De goal verschijnt in beeld bij Vandaag Inside. Bij de een-op-een-situatie kwam de Duitser uit, maar werd hij omspeelt. Daardoor kon Florin Tanase in de 95ste minuut voor de 4-3 zorgen. “Die keeper kan er ook geen klote van hè”, stelt Van der Gijp na het zien van de beelden. “Dat zei Jan Boskamp ook al toen hij nog bij Anderlecht zat: die kan er niks van.”

Derksen: ‘Van Persie leert niet van z’n fouten’

In hetzelfde gesprek komt de rol van trainer Robin van Persie ter sprake. De oefenmeester ligt onder vuur na de Europese blamage. “Ik heb het idee dat Van Persie het niet in zich heeft om een goede trainer te worden. Hij heeft zoveel fouten gemaakt, maar ik heb niet de indruk dat hij daarvan leert”, stelt Johan Derksen.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Druk op Robin van Persie neemt toe richting Ajax - Feyenoord

  • Gisteren, 17:42
  • Gisteren, 17:42
Ajax-speler Kian Fitz-Jim

Fitz-Jim op weg naar de uitgang bij Ajax: 'Dat is toch een schande'

  • Gisteren, 11:40
  • Gisteren, 11:40
Jan van Halst bij Ziggo Sport

Van Halst kraakt Borges: 'Sprint gewoon, je kunt niet moe zijn na zo’n invalbeurt'

  • Gisteren, 08:58
  • Gisteren, 08:58
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
539 Reacties
37 Dagen lid
1.360 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zondag kan je m nog wel opstellen. Feyenoord doet het dit jaar goed tegen de kleintjes.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
539 Reacties
37 Dagen lid
1.360 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zondag kan je m nog wel opstellen. Feyenoord doet het dit jaar goed tegen de kleintjes.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

FCSB - Feyenoord

Steaua Boekarest
4 - 3
Feyenoord
Gespeeld op 11 dec. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
15
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
15
29
40
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel