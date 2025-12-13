Onder Fred Grim speelt Ajax een stuk behoudender, zo geeft toe in gesprek met Het Parool. De veelzijdige speler van de Amsterdammers legt uit wat de interim-trainer anders doet dan de ontslagen John Heitinga aan de hand van stellingen.

Het Parool opent met een opvallende stelling ‘als Fred Grim vanaf het begin van het seizoen hoofdtrainer was geweest, hadden we nu in de top twee gestaan’. Regeer zucht: “Pff. Nou, dat weet je nooit van tevoren. De laatste drie wedstrijden hebben we gewonnen, dus dat is positief.”

Heitinga werd op 6 november op straat gezet door Ajax na de kansloze Champions League-nederlaag tegen Galatasaray (0-3). De oud-verdediger van de Amsterdammers won slechts vijf van zijn eerste vijftien wedstrijden. Assistent-trainer Grim verloor zijn eerste twee duels, maar pakte tegen FC Groningen, Fortuna Sittard en Qarabag wél drie punten.

Regeer legt uit wat de voormalig doelman anders doet dan Heitinga. “Wat Grim heeft gedaan is niet compleet anders, het zijn vaak accenten die anders worden gelegd. Er is ook een meer behoudende speelwijze geïntroduceerd”, vertelt hij. “Hij praat veel met mij en die persoonlijke band werkt voor mij in ieder geval heel goed. Het geeft vertrouwen. En vanzelfsprekend zorgt winnen ook voor een betere sfeer.”