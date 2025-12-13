Live voetbal 1

Regeer noemt cruciaal verschil tussen Grim en Heitinga

Fred Grim
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
13 december 2025, 11:08   Bijgewerkt: 11:30

Onder Fred Grim speelt Ajax een stuk behoudender, zo geeft Youri Regeer toe in gesprek met Het Parool. De veelzijdige speler van de Amsterdammers legt uit wat de interim-trainer anders doet dan de ontslagen John Heitinga aan de hand van stellingen.

Het Parool opent met een opvallende stelling ‘als Fred Grim vanaf het begin van het seizoen hoofdtrainer was geweest, hadden we nu in de top twee gestaan’. Regeer zucht: “Pff. Nou, dat weet je nooit van tevoren. De laatste drie wedstrijden hebben we gewonnen, dus dat is positief.”

Artikel gaat verder onder video

Heitinga werd op 6 november op straat gezet door Ajax na de kansloze Champions League-nederlaag tegen Galatasaray (0-3). De oud-verdediger van de Amsterdammers won slechts vijf van zijn eerste vijftien wedstrijden. Assistent-trainer Grim verloor zijn eerste twee duels, maar pakte tegen FC Groningen, Fortuna Sittard en Qarabag wél drie punten.

Regeer legt uit wat de voormalig doelman anders doet dan Heitinga. “Wat Grim heeft gedaan is niet compleet anders, het zijn vaak accenten die anders worden gelegd. Er is ook een meer behoudende speelwijze geïntroduceerd”, vertelt hij. “Hij praat veel met mij en die persoonlijke band werkt voor mij in ieder geval heel goed. Het geeft vertrouwen. En vanzelfsprekend zorgt winnen ook voor een betere sfeer.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kasper Dolberg van Ajax

Kasper Dolberg vertelt uitgebreid over diabetesdiagnose

  • Gisteren, 21:16
  • Gisteren, 21:16
Ajax-directeur Marijn Beuker

NRC doet onthullingen over Marijn Beuker na gesprekken met 21 Ajacieden

  • Gisteren, 19:25
  • Gisteren, 19:25
Fred Grim met Stije Resink

Wanneer moet Stije Resink naar Ajax komen? Journalisten zijn het oneens

  • Gisteren, 18:15
  • Gisteren, 18:15
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Youri Regeer

Youri Regeer
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 22 jaar (18 aug. 2003)
Positie: M (C), V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
11
0
2024/2025
Jong Ajax
2
0
2024/2025
Twente
19
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25
6
Groningen
15
0
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel