Als Guus Hiddink het voor het zeggen had bij Ajax, zat John Heitinga nu nog op de trainersstoel. Volgens de oud-bondscoach hadden de Amsterdammers hun oud-trainer niet hoeven te ontslaan, zo zegt hij bij Studio Sedee.

Tijdens de podcast wordt besproken hoe belangrijk een goede relatie met de media is voor trainers. Plotseling laat Hiddink zich uit over het ontslag van Heitinga, die op 6 november door Ajax de laan werd uitgestuurd wegens teleurstellende resultaten. De oud-trainer vindt dat de bestuurlijke chaos verantwoordelijk is voor de sportieve malaise.

Artikel gaat verder onder video

“Ajax hoeft, als ze een goede technische directeur hebben die steun heeft van alle lagen, Heitinga helemaal niet te vervangen. Laat die man gewoon zitten tot je duidelijkheid hebt in je organisatie!”, laat Hiddink zich kort uit over de situatie.

Pim Sedee vraagt nogmaals: “Had jij Heitinga laten zitten bij Ajax?” Hiddink reageert stellig: “Ja.” De presentator wijst hem vervolgens op het feit dat de ontslagen trainer moeite had met de pers. “Pas op het laatst had hij door dat hij soms een stapje naar voren moet maken richting de pers.”

Heitinga won slechts vijf wedstrijden als trainer van Ajax en is inmiddels vervangen door assistent Fred Grim. Laatstgenoemde begon belabberd aan zijn interim-periode in Amsterdam met twee nederlagen, maar lijkt de boel inmiddels weer enigszins op de rit te hebben met drie zeges op rij.