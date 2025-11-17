Ajax heeft Denny Landzaat benaderd om als extra assistent aan de slag te gaan bij interim-trainer Fred Grim, zo meldt De Telegraaf. De 49-jarige Landzaat, die eerder werkte met Patrick Kluivert bij Indonesië. De Amsterdammers willen hem aan de staf toevoegen, nadat hij eerder al werd benaderd voor de staf van John Heitinga.

De oud-speler van onder meer Ajax, AZ, Feyenoord en FC Twente was recentelijk werkzaam als assistent-trainer van Patrick Kluivert bij de Indonesische nationale ploeg. Hoewel hij eerder al benaderd werd door Ajax om toe te treden tot de staf van John Heitinga, koos hij er destijds voor om bij de Indonesische voetbalbond te blijven. Nu Grim aan het roer staat, lijkt de club opnieuw interesse te hebben in de diensten van Landzaat.

Ervaring als assistent-trainer

Landzaat heeft een schat aan ervaring als assistent-trainer. Hij werkte onder meer samen met Giovanni van Bronckhorst en Jaap Stam bij Feyenoord, John van den Brom bij Lech Poznan en Pascal Jansen bij Ferencvaros. Bovendien was hij tussen juli 2021 en april 2022 assistent van Grim bij Willem II, waardoor er al een klik is tussen de twee.

Grim en Landzaat

De toevoeging van Landzaat aan de staf zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor Grim, die het momenteel moet doen met Paul Nuijten als noodoplossing. Nuijten is de trainer van Ajax Onder 19 en heeft beperkte ervaring als hoofdopleidingen en interim-coach bij het Schotse Queen’s Park. Bij die club stond hij één wedstrijd aan het roer. Met de komst van Landzaat zou de staf van Ajax versterkt kunnen worden met meer ervaring.

Toekomst Ajax

Menno Geelen, de algemeen directeur van Ajax, heeft inmiddels bevestigd dat Grim aanblijft tot er een nieuwe technisch directeur is gevonden. Jordi Cruijff is één van de namen die in beeld zijn om Alex Kroes op te volgen als technisch directeur, maar er zijn nog meerdere kandidaten. De komende tijd zal uitwijzen of Landzaat daadwerkelijk toetreedt tot de staf van Ajax.