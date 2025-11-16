Live voetbal

Johan Derksen: 'Als Ajax Louis van Gaal om advies vraagt, wordt Andries Jonker de nieuwe trainer'

16 november 2025

Johan Derksen denkt dat Andries Jonker trainer van Ajax wordt, mits de Amsterdammers adviseur Louis van Gaal om advies gaan vragen. Dat stelt de besnorde analist in het programma Vandaag Inside.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside wordt samen met gast Rafael van der Vaart besproken wie de nieuwe hoofdtrainer van Ajax moet worden. De nummer vier van de Eredivisie ontsloeg onlangs John Heitinga en stelde Fred Grim als interim-trainer aan.

"Als Ajax Louis van Gaal om advies gaat vragen, dan wordt Andries Jonker de nieuwe trainer van Ajax", zegt Derksen. De 76-jarige analist zou het overigens dramatisch voor Ajax vinden als Jonker daadwerkelijk voor de groep komt te staan: "Die adviezen van Van Gaal kun je ook wel door de plee spoelen."

Het lukt Derksen daarnaast niet om een geschikte coach aan te wijzen die Heitinga wél zou kunnen opvolgen. Ook Van der Vaart worstelt ermee: “Wie zou je nu kiezen? Ik zou het ook niet weten. Het is bizar.”

Alsjeblieft niet jonker gaat ajax niet verbeteren overal voortijdig de laan uit ze willen graag van dr ene rampzalig trainer on de andere vallen hopelijk gebeurt dat niet dat jonker trainer wordt

