Johan Derksen onthult: 'Intern bij Ajax vinden ze Blind een geweldige flapdrol'

Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
Luuk van Grinsven
15 november 2025, 08:45

Bij Vandaag Inside is vrijdagavond het akkefietje tussen Rob Jansen en Danny Blind besproken. Maandag haalde de zaakwaarnemer vernietigend uit naar Blind, die op zijn beurt kritisch reageerde. Johan Derksen weet hoe er intern bij Ajax gekeken wordt naar Blind.

Jansen noemde Blind ‘een van de grootste gezwellen binnen Ajax’. “Danny Blind is een van de grootste factoren van de shit bij Ajax, omdat hij altijd manipuleert en beïnvloedt. Hij is de man die Louis van Gaal en Marijn Beuker iedere dag beïnvloedde”, sprak de zaakwaarnemer van Heitinga.

Wilfred Genee vraagt zich af of er sprake was van rancune. Jansen begeleidde in het verleden naast Blind senior ook Daley Blind. “Nou, Rob houdt er niet van dat hun samenwerking verbroken werd. Maar de reden – omdat hij kritisch was op de trainer van Manchester United ging de hele familie Blind naar een andere zaakwaarnemer...”, reageert Johan Derksen.

René van der Gijp weet dat Blind loog over het feit dat hij zijn zoon wilde terughalen bij Ajax. “Daar liegt hij over. Dat wilde hij wel. Dat is wel zo”, zegt de oud-voetballer. “Intern bij Ajax vinden ze hem ook een geweldige flapdrol. Dat is al twintig jaar zo”, zegt Derksen.

Genee vraagt zich af waarom Ajax ‘Blind dan steeds terughaalt’. Derksen: “Hij pakt het juiste wiel en hij weet met wie die aan moet pappen”, weet De Snor.

Blind stopte recentelijk wegens persoonlijke redenen als lid van de raad van commissarissen bij Ajax, maar blijft aan tot er een opvolger is gevonden.

0 reacties

