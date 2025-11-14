Live voetbal 1

Ajax heeft Mokio nú al weer terug: België uitgeschakeld op WK Onder-17

Mokio Fitz-Jim Ajax Berghuis
Foto: © Imago
14 november 2025, 17:00

Ajax kan bij de hervatting van de Eredivisie 'gewoon' weer beschikken over Jorthy Mokio. De middenvelder is met België Onder-17 namelijk nú al uitgeschakeld op het WK: ondanks een doelpunt van PSV-aanvaller Noah Fernandez waren de leeftijdgenoten uit Portugal met 2-1 te sterk.

Het WK Onder-17 wordt tussen 3 en 27 november afgewerkt in Qatar. Ajax en de Belgische voetbalbond KBVB kwamen echter overeen dat Mokio pas na de groepsfase zou aansluiten bij zijn landgenoten. In de eerste wedstrijd in de knock-outfase ging het echter mis voor de Belgen: met Mokio in de gelederen versperde Portugal de Jonge Duivels de weg naar de achtste finales.

De Portugezen kwamen in de eerste helft op een 0-2 voorsprong, door wat Sporza omschrijft als 'blunders achterin' bij de Belgen. Noah Fernandez, de zeventienjarige aanvaller van Jong PSV, deed op slag terug door uit een vrije trap de 1-2 te maken. België slaagde er na rust echter niet in om ook een gelijkmaker te forceren, waardoor de uitschakeling een feit is.

Had België de finale gehaald, dan had Mokio de Eredivisiewedstrijd met Excelsior (zaterdag 22 november, 18.45 uur) en het Champions League-duel met Benfica (dinsdag 25 november, 18.45 uur) aan zich voorbij moeten laten gaan. De Belg had in dat geval op z'n vroegst tegen FC Groningen (zondag 30 november, 20.00 uur) weer minuten voor Ajax kunnen maken, maar door de uitschakeling kan dat scenario dus de prullenbak in.

Danny Blind bij Ziggo Sport

Danny Blind slaat terug naar Rob Jansen: 'Moet zich schamen voor zijn leugens en taalgebruik'

  • Gisteren, 20:42
  • Gisteren, 20:42
Ajax-trainer Francesco Farioli na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente

'Ajax had geen gedetailleerde profielschets voor opvolging Farioli'

  • Gisteren, 12:08
  • Gisteren, 12:08
AZ-directeur Max Huiberts

Fresia Cousiño Arias: 'Als je Ajax bent moet je Max Huiberts meteen bellen'

  • Gisteren, 08:56
  • Gisteren, 08:56
2 reacties
Arena
1.516 Reacties
95 Dagen lid
3.521 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Al met al gunstig voor Ajax.

Marc Overtwix
179 Reacties
6 Dagen lid
280 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Had hij eindelijk de hoop weer minuten te kunnen maken, mocht hij van ajax alleen na de groepsfase aantreden. Vervolgens liggen ze er direct uit, en kan hij weer terug naar bankzitten in Nederland. Het zoveelste talent dat compleet verziekt wordt. Zonde voor die jongen.

Ajax - Excelsior

Ajax
18:45
Excelsior
1,34
5,80
9,00
Wordt gespeeld op 22 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
8
0
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

