Ajax heeft Mokio nú al weer terug: België uitgeschakeld op WK Onder-17

Ajax kan bij de hervatting van de Eredivisie 'gewoon' weer beschikken over . De middenvelder is met België Onder-17 namelijk nú al uitgeschakeld op het WK: ondanks een doelpunt van PSV-aanvaller Noah Fernandez waren de leeftijdgenoten uit Portugal met 2-1 te sterk.

Het WK Onder-17 wordt tussen 3 en 27 november afgewerkt in Qatar. Ajax en de Belgische voetbalbond KBVB kwamen echter overeen dat Mokio pas na de groepsfase zou aansluiten bij zijn landgenoten. In de eerste wedstrijd in de knock-outfase ging het echter mis voor de Belgen: met Mokio in de gelederen versperde Portugal de Jonge Duivels de weg naar de achtste finales.

De Portugezen kwamen in de eerste helft op een 0-2 voorsprong, door wat Sporza omschrijft als 'blunders achterin' bij de Belgen. Noah Fernandez, de zeventienjarige aanvaller van Jong PSV, deed op slag terug door uit een vrije trap de 1-2 te maken. België slaagde er na rust echter niet in om ook een gelijkmaker te forceren, waardoor de uitschakeling een feit is.

Had België de finale gehaald, dan had Mokio de Eredivisiewedstrijd met Excelsior (zaterdag 22 november, 18.45 uur) en het Champions League-duel met Benfica (dinsdag 25 november, 18.45 uur) aan zich voorbij moeten laten gaan. De Belg had in dat geval op z'n vroegst tegen FC Groningen (zondag 30 november, 20.00 uur) weer minuten voor Ajax kunnen maken, maar door de uitschakeling kan dat scenario dus de prullenbak in.