John Heitinga heeft toelichting gegeven op de mogelijke deelname van aan het WK Onder 17. De trainer van Ajax vindt het belangrijk dat Mokio de kans krijgt om minuten te maken bij de Belgische jeugdploeg. Mokio zal echter pas afreizen naar het toernooi in Qatar als België de groepsfase overleeft.

Het WK vindt plaats tussen 3 en 27 november. Midden in die periode is er ook een officiële interlandperiode waarin de Eredivisie stil ligt: om die reden speelt Ajax geen wedstrijden van 10 tot en met 21 november. In die periode mag Mokio deelnemen aan het toernooi, maar dan zal België wel de groepsfase door moeten komen. Daarin zijn Argentinië, Fiji en Tunesië de tegenstanders.

Ajax akkoord met Belgische bond

Ajax bereikte een akkoord met de Belgische voetbalbond over die regeling. De Amsterdammers willen Mokio kunnen inzetten tegen Galatasaray (5 november) en FC Utrecht (9 november), waardoor hij niet eerder weg mag. Mocht België ver komen in het toernooi, dan zal Mokio waarschijnlijk eerder terugkeren naar Ajax.

“We hebben met Jorthy gesproken. In november is er een interlandperiode en daarin zou hij zijn wedstrijden kunnen spelen”, zegt Heitinga dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea.

Wat als België ver komt?

Heitinga krijgt vervolgens de vraag of Mokio twee wedstrijden zou kunnen missen indien België de finale haalt. “Wij hebben Mokio gewoon heel hard nodig hier. Dat hebben we ook met hem besproken. Als er een wedstrijd is, dan mag hij gewoon spelen daar.”

Mike Verweij vraagt daarna om opheldering: “Als België heel ver komt, dan zou hij ook de wedstrijden tegen Excelsior en Benfica missen (22 en 25 november, red.). Maar dan is hij gewoon weer terug? Hij mag alleen in de interlandperiode spelen?”

Heitinga zegt niet hardop dat hij Mokio dan terug zal halen, maar daar lijkt het wel op. “We hebben het besproken. Uiteindelijk is het ook doorgegeven aan de bond. We hebben hier gisteren met Jorthy overleg over gehad.”

Ajax houdt Mokio niet thuis

Waarom heeft Ajax niet ervoor gekozen om Mokio ‘thuis te houden’? “In de interlandperiode is het goed dat jongens hun minuten maken. Jorthy wil graag deelnemen."

"Als we elkaar daarin kunnen vinden, is het alleen maar goed. Een jonge jongen als hij moet speelminuten maken. Laat hem daar dan ook het verschil maken. Moeten ze wel eerst de groepsfase doorkomen", weet Heitinga.

