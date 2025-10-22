Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga gooit basiself op de schop

Ajax-speler Owen Wijndal
Foto: © Imago
Mingus Niesten
22 oktober 2025

Ajax speelt woensdagavond in Londen tegen Chelsea voor de Champions League. Een pittig duel, zeker gezien de recente blamage in Marseille (4-0) in het achterhoofd. Ook tegen AZ afgelopen weekend werd er geen goede generale op de mat gelegd (0-2). John Heitinga past zijn basiself dan ook op meerdere plekken aan.

Hoewel weinig Nederlanders lijken te verwachten dat Ajax zich nog gaat plaatsen voor minimaal de play-offronde van de Champions League, zullen de Amsterdammers na twee verliespartijen het tij moeten keren. Chelsea-uit is echter allesbehalve een eenvoudig duel om de eerste Europese driepunter te bereiken. Toch zal Heitinga hopen op een verrassing, ook voor zijn eigen positie.

In de verdediging hoopt de trainer vanaf het begin van de wedstrijd beroep te kunnen doen op Owen Wijndal. De linksback was enkele weken uit de roulatie, maar is meegereisd naar Londen. Verder valt Heitinga mogelijk terug op het duo Baas-Itakura. Laatstgenoemde zat tijdens de blamage tegen AZ negentig minuten op de bank, mede omdat hij terugkomt van een blessure. Eerder dit seizoen was de Japanner een van de beteren aan Ajax-zijde. De rest van de defensie wordt opgevuld met Vitezslav Jaros en Anton Gaaei.

Op het middenveld keert Davy Klaassen terug. Jorthy Mokio vormde met Kenneth Taylor een blok in de middelste linie tegen AZ, maar viel andermaal door de mand. Met Klaassen kan Heitinga kiezen voor een stukje ervaring. Taylor en Oscar Gloukh vormen zijn kompanen, met een offensievere rol voor de Israëliër.

Victor Edvardsen speelde tegen AZ ook weinig opvallend en zou zijn basisplek weer kunnen verliezen aan Raúl Moro. Steven Berghuis is in ieder geval niet van de partij vanwege liesklachten. Voor Mika Godts en Wout Weghorst zijn de alternatieven in de aanval van mindere klasse, dus zij lijken in de basis te starten.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Gloukh; Moro, Weghorst, Godts.

Noa Lang

Noa Lang geeft 'oliedom' interview na PSV - Napoli

PSV-spelers Armando Obispo en Ricardo Pepi

Italiaanse kranten zijn vernietigend na PSV - Napoli

Ousmane Dembele en Bradley Barcola

PSG vernedert Leverkusen tot op het bot: tien tegen tien wordt 2-7

Joseph
Joseph
Eens kijken of met deze opstelling een gunstig resultaat kunnen boeken vanavond.

Voetbalanalist
Voetbalanalist
Hoop het voor je, maar zie het niet gebeuren.

ERIMIR
ERIMIR
Het zal een lastige pot worden en verwacht gelet op de vorm een nederlaag. Heb niet veel vertrouwen in Klaassen in de basis, heb liever Mokio op 6. Geef vertrouwen gooi hem maar voor de leeuwen. Geldt ook voor Wijndal en Gaaei. Zet Rosa op rechts, Baas op linksback, Sutalo en Itakura centraal. Hoop op een redelijk resultaat.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Inter
3
9
9
3
Arsenal
3
8
9
4
Dortmund
3
5
7
5
Man City
3
4
7
6
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle
3
6
6
8
Real Madrid
2
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Qarabağ
2
3
6
11
PSV
3
2
4
12
Spurs
2
1
4
13
Marseille
2
3
3
14
Club Brugge
2
2
3
15
Sporting
2
2
3
16
Frankfurt
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Atlético
3
-1
3
19
Chelsea
2
-1
3
20
Galatasaray
2
-3
3
21
Atalanta
2
-3
3
22
Napoli
3
-5
3
23
R. Union SG
3
-6
3
24
Juventus
2
0
2
25
Bodø/Glimt
2
0
2
26
Pafos
3
-4
2
27
Leverkusen
3
-5
2
28
Monaco
2
-3
1
29
Slavia
2
-3
1
30
Villarreal
3
-3
1
31
København
3
-4
1
32
Olympiakos
3
-7
1
33
Kairat
3
-8
1
34
Benfica
3
-5
0
35
Athletic
2
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

Complete Stand

