Live voetbal

Van Gaal niet verrast door verval Ajax: ‘Club is kapotgemaakt’

Van Gaal niet verrast door verval Ajax: ‘Club is kapotgemaakt’
Foto: © Imago
3 reacties
Niels Hassfeld
21 oktober 2025, 13:39

Louis van Gaal is niet verrast door het feit dat het momenteel niet goed gaat bij Ajax. De adviseur van de raad van commissarissen geeft aan bij zijn aanstelling al duidelijk gemaakt te hebben dat het minstens twee tot drie jaar zou duren voor de club er weer bovenop zou zijn.

Ajax zit momenteel in een beroerde fase. Het veldspel van de Amsterdammers valt enorm tegen en ook de resultaten zijn niet goed. Afgelopen weekend wist AZ met 0-2 te winnen in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de achterstand op koploper Feyenoord na negen duels al negen punten bedraagt.

Artikel gaat verder onder video

Dat het niet goed gaat bij Ajax, verbaast Van Gaal helemaal niets, zo laat hij weten in gesprek met 3FM. “Ik lees verschillende dingen over Ajax”, laat de voormalig bondscoach weten. “Ik heb al gezegd bij mijn aanstelling als adviseur dat het wel twee tot drie jaar gaat duren.” Van Gaal begon in oktober 2023 aan zijn rol als adviseur. “De club is de afgelopen jaren kapotgemaakt. Dan is het niet makkelijk om het weer recht te krijgen”, is hij duidelijk.

Naast zijn werkzaamheden bij Ajax is Van Gaal ook actief als ambassadeur van Spieren voor Spieren. In het interview met 3FM ging hij onder meer in op het belang van een goed functionerend team dat weet waarvoor het werkt. De oud-bondscoach benadrukte dat het een gezamenlijke inspanning moet zijn en het publiek zich ook bewust moet zijn van het doel. Spieren voor Spieren is dit jaar het goede doel van ‘Het Glazen Huis’, een jaarlijks initiatief van 3FM.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wesley Sneijder tijdens Rondo

Sneijder gruwelt van één actie van Alex Kroes: ‘Belachelijk!’

  • Gisteren, 21:56
  • Gisteren, 21:56
Jorthy Mokio Ajax

'Ajax hoeft Mokio pas ná WK-groepsfase België Onder 17 te missen'

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Wout Weghorst-actie bij Getafe Real Madrid

Van der Vaart ziet ‘Weghorst-actie’ in Spanje, Van Basten: ‘Geen bal in de buurt!’

  • Gisteren, 21:14
  • Gisteren, 21:14
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Vrij Dag
111 Reacties
520 Dagen lid
200 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax mag zich wel gelukkig prijzen met de toppers die het in huis heeft (gehad). Eerst had de club JC en nu L.van Gaal. Geen andere club heeft 2 zulke grootheden gehad. Ik durf zelf te beweren dat van Gaal meerbetekent, omdat de club vernietigd is/moet worden opgebouwd En omdat het nu beduidend lastiger is en dit om vele redenen

Gusa
1.102 Reacties
1.120 Dagen lid
6.237 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Cruijff en Van Gaal stonden lijnrecht tegenover elkaar in de Fluwelen Revolutie. Ik ben ook nu absoluut niet zeker of Van Gaal onderdeel van het probleem of de oplossing is/gaat zijn. De aanstelling van Heitinga kwam volgens aardig wat bronnen uit de koker van Van Gaal en Blind.

12deman
610 Reacties
114 Dagen lid
489 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, “twee tot drie jaar” ! Volgens mij spelen ze CL dus dankzij Farioli binnen een jaar! Echter Farioli is een prutser en van Gaal de nieuwe Salvador. Volgens mij volgend jaar geen CL dus dan drie jaar. Vergeten we gemakshalve de beste positionering van Feyenoord ever en de solide situatie van PSV. Daarnaast heeft AZ Ajax al lang ingehaald. Anyhow in 2027 is het weer Ajax dat de klok slaat. Yeah right…….

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vrij Dag
111 Reacties
520 Dagen lid
200 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax mag zich wel gelukkig prijzen met de toppers die het in huis heeft (gehad). Eerst had de club JC en nu L.van Gaal. Geen andere club heeft 2 zulke grootheden gehad. Ik durf zelf te beweren dat van Gaal meerbetekent, omdat de club vernietigd is/moet worden opgebouwd En omdat het nu beduidend lastiger is en dit om vele redenen

Gusa
1.102 Reacties
1.120 Dagen lid
6.237 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Cruijff en Van Gaal stonden lijnrecht tegenover elkaar in de Fluwelen Revolutie. Ik ben ook nu absoluut niet zeker of Van Gaal onderdeel van het probleem of de oplossing is/gaat zijn. De aanstelling van Heitinga kwam volgens aardig wat bronnen uit de koker van Van Gaal en Blind.

12deman
610 Reacties
114 Dagen lid
489 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, “twee tot drie jaar” ! Volgens mij spelen ze CL dus dankzij Farioli binnen een jaar! Echter Farioli is een prutser en van Gaal de nieuwe Salvador. Volgens mij volgend jaar geen CL dus dan drie jaar. Vergeten we gemakshalve de beste positionering van Feyenoord ever en de solide situatie van PSV. Daarnaast heeft AZ Ajax al lang ingehaald. Anyhow in 2027 is het weer Ajax dat de klok slaat. Yeah right…….

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15
6
NEC
9
8
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel