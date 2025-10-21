Van Gaal niet verrast door verval Ajax: ‘Club is kapotgemaakt’

Louis van Gaal is niet verrast door het feit dat het momenteel niet goed gaat bij Ajax. De adviseur van de raad van commissarissen geeft aan bij zijn aanstelling al duidelijk gemaakt te hebben dat het minstens twee tot drie jaar zou duren voor de club er weer bovenop zou zijn.

Ajax zit momenteel in een beroerde fase. Het veldspel van de Amsterdammers valt enorm tegen en ook de resultaten zijn niet goed. Afgelopen weekend wist AZ met 0-2 te winnen in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de achterstand op koploper Feyenoord na negen duels al negen punten bedraagt.

Dat het niet goed gaat bij Ajax, verbaast Van Gaal helemaal niets, zo laat hij weten in gesprek met 3FM. “Ik lees verschillende dingen over Ajax”, laat de voormalig bondscoach weten. “Ik heb al gezegd bij mijn aanstelling als adviseur dat het wel twee tot drie jaar gaat duren.” Van Gaal begon in oktober 2023 aan zijn rol als adviseur. “De club is de afgelopen jaren kapotgemaakt. Dan is het niet makkelijk om het weer recht te krijgen”, is hij duidelijk.

Naast zijn werkzaamheden bij Ajax is Van Gaal ook actief als ambassadeur van Spieren voor Spieren. In het interview met 3FM ging hij onder meer in op het belang van een goed functionerend team dat weet waarvoor het werkt. De oud-bondscoach benadrukte dat het een gezamenlijke inspanning moet zijn en het publiek zich ook bewust moet zijn van het doel. Spieren voor Spieren is dit jaar het goede doel van ‘Het Glazen Huis’, een jaarlijks initiatief van 3FM.

