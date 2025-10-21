Live voetbal

VI: Ajax nadert akkoord met Bouwman over contract voor vijf jaar

Aaron Bouwman tijdens zijn Ajax-debuut tegen Telstar
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
21 oktober 2025, 13:01

Ajax is dicht bij een akkoord met Aaron Bouwman over het verlengen van zijn contract, zo weet Tim van Duijn van Voetbal International. De talentvolle verdediger is onlangs achttien geworden en mag nu voor vijf jaar worden vastgelegd. Daar zijn Ajax en Bouwman het bijna over eens.

Bouwman mocht zich in de voorbereiding op het huidige seizoen ineens laten zien bij Ajax. Doordat Josip Sutalo een blessure had opgelopen en Ko Itakura nog niet was aangetrokken, kreeg de toen zeventienjarige mandekker veel speeltijd in de oefenwedstrijden, waarin hij een goede indruk maakte. In de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Telstar (2-0 zege), mocht Bouwman zijn officiële debuut maken voor Ajax. Daarna moest hij toekijken met een blessure en inmiddels heeft het talent met Itakura en Sutalo twee fitte concurrenten rechts in het centrum.

Begin september werd Bouwman samen met Rayane Bounida en Sean Steur definitief overgeheveld naar het eerste elftal, waaruit blijkt dat Ajax het volste vertrouwen in hem heeft. Dat vertrouwen wil Ajax ook op een andere manier laten blijken: met een nieuw contract. Volgens VI zijn de Amsterdammers het bijna met de rechtspoot eens over een verbintenis voor vijf seizoenen.

Gesteggel over salaris met Mokio

Naast Bouwman hoopt Ajax ook het contract van Jorthy Mokio met vijf seizoenen te verlengen, zodra hij op 28 februari achttien jaar is geworden. Het management van de Belg zet echter in op een salaris dat vergelijkbaar is met dat van de inmiddels vertrokken Jordan Henderson, die de absolute grootverdiener was bij Ajax. Zo’n hoog salaris is voor de Amsterdammers echter onbespreekbaar. Desondanks wil Mokio volgens VI niets anders dan bij Ajax blijven.

Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
14
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15
6
NEC
9
8
14

Complete Stand

