Gordon heeft in de ochtendshow Gordon & Froukje ontkend dat hij een relatie heeft gehad met John Heitinga. De zanger vertelde eerder dit jaar in het programma van Andy van der Meijde dat hij in het verleden intiem is geweest met een (oud-)speler van Ajax, die hij het jaar ervoor tegenkwam op Mykonos. De supporters van AZ waren er afgelopen weekend van overtuigd dat dit om Heitinga ging.

Ajax trad afgelopen weekend in eigen huis aan tegen AZ en leed een pijnlijke nederlaag: 0-2. Tijdens de wedstrijd hadden de meegereisde supporters het op Heitinga gemunt en zetten ze een lied in over de Ajax-trainer en Gordon. “De trainer van die stad, van die stad, van die stad. De trainer van die stad, die is op Mykonos betrapt. Dat is toch, dat is toch, dat is toch niet gezond. Ja Gordon, ja Gordon, ja Gordon in je kont”, klonk het vanuit het uitvak.

Artikel gaat verder onder video

Gordon kreeg het fragment uit de Johan Cruijff ArenA dinsdagochtend te horen in Gordon & Froukje, de ochtendshow op Radio 10. Daar legde de zanger uit dat de geruchten zijn ontstaan door zijn uitspraak in Bij Andy in de Auto. Gordon vertelde toen dat hij in het verleden intiem is geweest met een (oud-)voetballer van Ajax. “Eentje kwam ik een jaar geleden nog tegen op Mykonos, dat was wel heel leuk. Hij was met zijn vrouw en kinderen”, zei hij.

Volgens Gordon hebben mensen vervolgens nagezocht welke oud-spelers van Ajax vorig jaar op Mykonos zijn geweest. “Dat bleek dus ook Johnny te zijn geweest, met zijn vrouw en zijn kinderen. Maar het is natuurlijk absoluut niet waar!”, maakte de radiopresentator duidelijk. Om wie het dan wel gaat, wilde hij niet vertellen.

