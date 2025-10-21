Live voetbal

Sneijder vol lof over ‘fantastisch’ interview Weghorst, waarin hij speelstijl Ajax kraakt

Wesley Sneijder met op de achtergrond het logo van Ajax
Foto: © Ziggo Sport/Realtimes
1 reactie
Niels Hassfeld
21 oktober 2025, 07:57

Wesley Sneijder is onder de indruk van het interview dat Wout Weghorst na afloop van Ajax - AZ (0-2) gaf bij ESPN. De spits gaf aan dat zijn ploeg heel slecht had gespeeld en dat er misschien aanpassingen gedaan moeten worden in het spel om beter aan te sluiten bij de selectie.

Ajax ging zaterdagavond in eigen huis onderuit tegen AZ: 0-2. Na afloop ging het vooral over de elleboogstoot die Weghorst uitdeelde aan Wouter Goes, waar hij geen rode kaart voor kreeg. Bij ESPN stelde de aanvaller dat hij geen elleboog had gegeven, maar dat de AZ-verdediger zijn elleboog bewust opzocht. Eerder in het interview was Weghorst heel eerlijk over het spel van Ajax, wat hij ‘heel slecht’ noemde. “Tuurlijk wil je dat doen met voetbal dat bij Ajax past, maar dan moet je ook kijken naar de kwaliteit van de selectie die je hebt”, maakte hij duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Bij Rondo geeft Sneijder aan onder de indruk te zijn van de woorden van Weghorst. “Ik denk dat hij naar ons heeft gekeken. Dit is wat wij al weken roepen. Een fantastisch interview”, aldus de voormalig middenvelder, die vindt dat John Heitinga zijn speelstijl moet aanpassen naar zijn materiaal. “Ik was onder de indruk van zijn interview. Ik ben vaak kritisch op hem geweest, maar dit vond ik écht goed en ik denk dat dit ook wat losmaakt. Ik denk dat het even nodig was.”

Sneijder zag dat Weghorst het interview begon zoals ieder ander interview, maar dat er vervolgens een knop omging bij de spits. “Alsof hij dacht: weet je wat? Het is gewoon slecht. We kunnen wel steeds blijven praten over dat het 25 minuten goed was, maar de kern is gewoon niet goed genoeg. Dat zag ik op een gegeven moment bij hem”, constateert Sneijder, die het helemaal eens is met Weghorst. “Hij dacht: laat ik het er maar gewoon uitgooien. Toen ging hij er diep op in en eigenlijk zegt hij gewoon: We moeten stoppen met het voetbal dat we nu spelen en meer naar resultaat gaan voetballen. Daar moeten ze woensdag, tegen Chelsea, mee gaan beginnen.”

1 reactie
