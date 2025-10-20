Live voetbal 7

Van der Vaart ziet ‘Weghorst-actie’ in Spanje, Van Basten: ‘Geen bal in de buurt!’

Wout Weghorst-actie bij Getafe Real Madrid
Foto: © Imago/Ziggo/Realtimes
Luuk van Grinsven
20 oktober 2025, 21:14

Voor Allan Nyom duurde de thuiswedstrijd van Getafe tegen Real Madrid nog geen minuut. De 37-jarige rechtsback kwam in de 76ste minuut in het veld en mocht in de 77ste minuut alweer inrukken. De overtreding komt ter sprake bij Rondo, waar Rafael van der Vaart de actie vergelijkt met die van Wout Weghorst.

Bij een 0-0-tussenstand verving Nyom zijn ploeggenoot Kiko Femenia. Nog geen veertig seconden later zat zijn invalbeurt er alweer op, toen hij Vinícius Júnior hard naar het gras werkte. “Dit is een beetje zoals Wout Weghorst”, oordeelt Van der Vaart direct.

Weghorst maakte afgelopen weekend de tongen los met een vergelijkbare actie in de slotfase van het duel tussen Ajax en AZ (0-2). De spits deelde toen een harde elleboogstoot uit aan Wouter Goes, terwijl de bal niet eens in de buurt was.

Wesley Sneijder vraagt zich af of het wel een terechte rode kaart was. “Deze jongen kijkt helemaal niet naar de bal! Donkerrood is dit. Hij doet helemaal niks wat met voetbal te maken heeft. Ik weet niet wat ik zie, er is geen bal in de buurt”, oordeelt een verbaasde Marco van Basten.

