Arno Vermeulen vindt het gedrag wat vertoonde na Ajax - AZ erger dan de elleboogstoot die hij gaf aan Wouter Goes, waarvoor hij rood had moeten hebben. De chef voetbal van de NOS onthult bovendien dat de KNVB heeft toegegeven dat de Ajax-spits een rode kaart had moeten hebben voor zijn actie.

Weghorst zorgde zaterdagavond voor een opvallend moment, toen hij AZ-verdediger Wouter Goes een elleboogstoot gaf. Dat gebeurde op het moment dat Youri Baas een doelpunt maakte namens Ajax. Scheidsrechter Jeroen Manschot werd door de VAR naar de kant geroepen en keurde het doelpunt af. Alleen vervolgens besloot hij om Weghorst geen rood te geven voor zijn actie, maar slechts geel.

“Dit is een rode kaart, duidelijk. Dat is voor mij geen discussie”, aldus analist Theo Janssen, die in zijn mening gesteund wordt door oud-bondscoach Guus Hiddink. "Dit is rood, ja. Waarom hij geel geeft? Dat moet je aan de scheidsrechter vragen.”

“Er is geen verklaring voor”, haakt Vermeulen daarop in. “Het is een onbegrijpelijke beslissing van een scheidsrechter die echt wel een goede wedstrijd floot. Hij gaat ook nog naar de beelden toe en kan het dus zien. Natuurlijk is dit duizend procent een rode kaart, daar hoeven we geen seconde over te discussiëren. De KNVB heeft ook laten weten dat het rood is.”

“Weghorst heeft dus ontzettende mazzel, want hij kan nu niet meer geschorst worden omdat het gezien en beoordeeld is. Ik denk dat hij anders zeker drie wedstrijden niet meer had kunnen spelen”, stelt Vermeulen. “Ze nemen het op tegen FC Twente, sc Heerenveen en FC Utrecht. Hij mag z’n handen dus echt meer dan dichtknijpen.”

Gedrag Weghorst na afloop erger dan elleboogstoot

Na afloop van de wedstrijd liep Weghorst andermaal te bakkeleien met Goes. De AZ-verdediger wilde de spits van Ajax een hand geven, maar die zat daar overduidelijk niet op te wachten. Goes snapte niet dat hij werd genegeerd door Weghorst, waarna hij aan de arm van de boomlange spits trekt. Uiteindelijk accepteerde Goes het feit dat hij genegeerd werd. In een interview stelde Weghorst overigens dat hij Goes geen elleboogstoot gaf, maar dat Goes tegen zijn elleboog aanliep.

“Ik vind wat hij na afloop doet, erger dan het moment zelf”, stelt Vermeulen. “Op dat moment verliest hij zich door de emotie omdat ze verliezen, maar hij praat er bijna naartoe dat het een schande is dat Goes heel hard tegen z’n elleboog aan loopt. Als hij een kerel is, en dat vindt hij van zichzelf, zegt hij na afloop: in de emotie neem ik een verkeerde beslissing. Het kan echt niet wat ik daar doe. Maar dat doet hij niet. Dan moet je ook toegeven dat je een stomme fout gemaakt hebt", besluit Vermeulen

