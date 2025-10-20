Willem van Hanegem heeft geen goed woord over voor Ajax. De voormalig Oranje-international zag zaterdag in de Johan Cruijff ArenA een overspannen elftal aan het werk en ziet de paniek toeslaan bij trainer John Heitinga. Daarnaast krijgen ook Oscar Gloukh en Mika Godts keiharde kritiek van Van Hanegem.

Ajax leed zaterdagavond in eigen huis de eerste competitienederlaag van het seizoen. AZ was in het Noord-Hollandse onderonsje met 0-2 te sterk voor de mannen van Heitinga. De eindstand was halverwege al bereikt, maar Ajax was in de tweede helft niet bij machte om de schade te herstellen. Hoewel het de eerste nederlaag in de competitie, morsten de Amsterdammers in de Eredivisie al wel punten in de uitduels met Go Ahead Eagles (2-2), FC Volenam (1-1), PSV (2-2) en Sparta Rotterdam (3-3).

"Zaterdag tegen AZ zag ik vanaf minuut één een overspannen elftal aan het werk en John Heitinga deed al net zo gek langs de lijn", aldus Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Schreeuwen rond overtredingen van AZ die vaak weinig voorstelden en zelf met zijn ploeg voortdurend kiezen voor uitdelen en fysieke duels en totaal geen oog meer hebben voor het voetballende gedeelte."

"Davy Klaassen lijkt wel een worstelaar, maar het meest schrijnende voorbeeld ging vooraf aan de treffer van Youri Baas, die werd afgekeurd omdat Wout Weghorst een elleboog uitdeelde aan Wouter Goes", gaat de oud-voetballer verder. "Ze zijn met van alles bezig, maar niet met voetballen. Dat Weghorst het zelf weinig vond, interesseert mij weinig. Er rijden in Nederland ook mensen op volle snelheid door rood licht en die vinden het ook gek als ze worden aangehouden."

'Overdreven gedweep met middelmaat past niet bij Ajax'

Ook over Gloukh heeft Van Hanegem geen woord woord over. De Israëlische middenvelder is 'gek genoeg gaan denken dat hij het wel heel erg goed doet dit seizoen'. "Dat komt ook omdat de mensen die in het verleden spelers als Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp en Hakim Ziyech voor hun neus zagen excelleren opeens doen alsof Gloukh een fenomeen is. Als hij niet mee wil verdedigen, zet Heitinga er maar een paar verdedigend ingestelde spelers in, Gloukh moet spelen. Die zou ik als trainer even bij zijn oren grijpen deze week. Dat overdreven gedweep met middelmaat, dat past ook helemaal niet bij Ajax", stelt hij.

Van Hanegem moet dan ook niets weten van het 'gezanik' dat de Ajax-selectie niets voorstelt. Daarbij wijst hij naar het feit dat AZ vele sterkhouders is kwijtgeraakt deze zomer en het ook nog eens moest doen zonder Jordy Clasie en Mexx Meerdink. "En nog waren ze veel beter dan Ajax. Bij Ajax doen ze gewoon steeds gekker. Mika Godts is qua potentie best een aardige speler, maar die hoor ik na zo’n slechte periode doodleuk zelf zeggen dat hij met Kvaratskhelia en Neymar momenteel tot de drie ‘leukste’ linksbuitens behoort. Wat gaat er dan om in je hoofd? Ik zie het zelden tot nooit en ik vraag me af wie wel", besluit Van Hanegem kritisch.

