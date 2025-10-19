Live voetbal

Theo Janssen: 'Ik vind Heitinga de minst schuldige van wat er nu gebeurt bij Ajax'

Theo Janssen
Tijmen Gerritsen
19 oktober 2025

Theo Janssen is van mening dat de kritiek op de huidige prestaties van Ajax niet zozeer op trainer John Heitinga geuit moet worden, maar op technisch directeur Alex Kroes. Hij heeft namelijk een zwakke selectie samengesteld, vindt de analist.

"Je kan kritisch zijn op Heitinga, maar je moet ook kijken naar de samenstelling van de selectie. Ze hebben best veel geïnvesteerd, maar de verkeerde spelers gehaald. Daar mag je best kritisch op zijn", vindt Janssen.

Dat Heitinga momenteel in de media en onder supporters van Ajax de kop van jut is, vindt Janssen dan ook niet volledig terecht: "Ik vind dat Heitinga de minst schuldige is bij Ajax."

Een soortgelijke mening heeft ESPN-analist Kenneth Perez. Hij vindt dat Kroes er deze transferperiode een puinhoop van heeft gemaakt bij Ajax door een zeer middelmatige selectie samen te stellen.

