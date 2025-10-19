Live voetbal 3

Frans Timmermans lacht om nederlaag Ajax: 'Het is leuk om Ajax te plagen'

Frans Timmermans
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
19 oktober 2025, 18:20   Bijgewerkt: 18:48

Frans Timmermans is zondag tegenover zijn Amsterdamse collega's uit de politiek begonnen over de nederlaag van Ajax tegen AZ (0-2). De leider van GroenLinks-PvdA vindt het wel leuk om de Amsterdammers te plagen, zo geeft hij aan bij De Telegraaf.

Timmermans maakte tijdens het evenement bij de ochtendkrant, waar politici een eigen pagina voor de krant mochten samenstellen, een opmerking over het verlies van Ajax tegen AZ. Daar werd door VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz direct fel op gereageerd, merkte journalist Heijn Keijser van De Telegraaf.

Timmermans gaf vervolgens tegenover Keijser een toelichting op zijn opmerking over Ajax: "Als je uit het deel van het land (Limburg, red) komt waar ik vandaan kom, is het altijd leuk om Ajax te plagen", legt Timmermans uit.

De fractievoorzitter vervolgt: "Het is de grootste club van Nederland, dat durf ik wel te zeggen. Na zo'n wedstrijd als tegen AZ (0-2 verlies) maken we meestal wel een opmerking. En ik ben Roda JC-supporter, dus ik krijg bijna iedere week opmerkingen. Dus het mag ook wel een keertje!"

Wout Weghorst en Jeroen Manschot tijdens Ajax-AZ, met als inzet zijn overtreding op Wouter Goes

Massaal onbegrip: Manschot geeft Weghorst 'slechts' geel voor elleboogstoot aan Wouter Goes

  Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Troy Parrott viert de 0-2 bij Ajax - AZ

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met eerste verlies Ajax en zege PSV

  Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
John Heitinga en Fred Grim tijdens Ajax - AZ

Heitinga verder onder druk bij Ajax: AZ met 0-2 te sterk in Amsterdam

  Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Ajax - AZ

Ajax
0 - 2
AZ
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15
6
NEC
9
8
14

Complete Stand

