Frans Timmermans lacht om nederlaag Ajax: 'Het is leuk om Ajax te plagen'

Frans Timmermans is zondag tegenover zijn Amsterdamse collega's uit de politiek begonnen over de nederlaag van Ajax tegen AZ (0-2). De leider van GroenLinks-PvdA vindt het wel leuk om de Amsterdammers te plagen, zo geeft hij aan bij De Telegraaf.

Timmermans maakte tijdens het evenement bij de ochtendkrant, waar politici een eigen pagina voor de krant mochten samenstellen, een opmerking over het verlies van Ajax tegen AZ. Daar werd door VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz direct fel op gereageerd, merkte journalist Heijn Keijser van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Timmermans gaf vervolgens tegenover Keijser een toelichting op zijn opmerking over Ajax: "Als je uit het deel van het land (Limburg, red) komt waar ik vandaan kom, is het altijd leuk om Ajax te plagen", legt Timmermans uit.

De fractievoorzitter vervolgt: "Het is de grootste club van Nederland, dat durf ik wel te zeggen. Na zo'n wedstrijd als tegen AZ (0-2 verlies) maken we meestal wel een opmerking. En ik ben Roda JC-supporter, dus ik krijg bijna iedere week opmerkingen. Dus het mag ook wel een keertje!"