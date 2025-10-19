De blessure van zorgt voor kopzorgen bij John Heitinga, zo geeft de oefenmeester van Ajax aan op de persconferentie na de thuisnederlaag tegen AZ (0-2). De linksback kampt momenteel met een spierblessure en levert zijn trainer daarmee problemen op.

Ajax verloor zaterdagavond van AZ, dat met 0-2 te sterk was in Amsterdam. De tweede treffer werd veroorzaakt door Lucas Rosa, die Troy Parrott naar het gras werkte. Dat leverde een strafschop op, die benut werd door diezelfde Parrott.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga deelt na afloop zijn zorgen over de linksbackpositie bij Ajax. “Je hebt daar Owen (Wijndal, red.) en er kunnen daar een aantal jongens spelen. Als Owen wegvalt is dat continu puzzelen. Dat is iets waar we richting de transferwindow kritisch naar moeten kijken”, aldus de flink bekritiseerde oefenmeester van de Amsterdammers.

Op X kan men nauwelijks geloven wat Heitinga heeft gezegd. De quote wordt gedeeld op het medium en levert talloze reacties op. “Ik weiger te geloven dat hij dit echt heeft gezegd”, zegt de een. Termen als ‘krankzinnig’ en ‘prutswerk’ vallen eveneens in de commentsectie.