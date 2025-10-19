Live voetbal 10

Ajax-fans vol ongeloof na uitspraak Heitinga over Wijndal: ‘Ik weiger te geloven dat hij dit heeft gezegd’

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
19 oktober 2025, 14:44

De blessure van Owen Wijndal zorgt voor kopzorgen bij John Heitinga, zo geeft de oefenmeester van Ajax aan op de persconferentie na de thuisnederlaag tegen AZ (0-2). De linksback kampt momenteel met een spierblessure en levert zijn trainer daarmee problemen op.

Ajax verloor zaterdagavond van AZ, dat met 0-2 te sterk was in Amsterdam. De tweede treffer werd veroorzaakt door Lucas Rosa, die Troy Parrott naar het gras werkte. Dat leverde een strafschop op, die benut werd door diezelfde Parrott.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga deelt na afloop zijn zorgen over de linksbackpositie bij Ajax. “Je hebt daar Owen (Wijndal, red.) en er kunnen daar een aantal jongens spelen. Als Owen wegvalt is dat continu puzzelen. Dat is iets waar we richting de transferwindow kritisch naar moeten kijken”, aldus de flink bekritiseerde oefenmeester van de Amsterdammers.

Op X kan men nauwelijks geloven wat Heitinga heeft gezegd. De quote wordt gedeeld op het medium en levert talloze reacties op. “Ik weiger te geloven dat hij dit echt heeft gezegd”, zegt de een. Termen als ‘krankzinnig’ en ‘prutswerk’ vallen eveneens in de commentsectie.

Quarlon
863 Reacties
1.118 Dagen lid
3.594 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij kan altijd nog als komediant verder. Wijndal is goed voor Ajax 2, meer niet. Hij legt de lat klaarblijkelijk erg laag en bevestigt continu dat de kritiek die hij krijgt terecht is

wilhelm
38 Reacties
923 Dagen lid
86 Likes
wilhelm
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie geloofd Heitinga nog ,een weldenkend mens ziet zo'n man toch liever gaan als dat je naar zo'n dom figuur ga luisteren. Die Wijndal was bij AZ al de veel mindere, deze hoort helemaal niet bij Ajax thuis .Bij Ajax spreken ze oertaal maar er is niet meer als 2 of 3 met een Ajax achtergrond Op rotte met Kroes en Heitinga, en mensen die geen echt Ajax gevoel hebben Vraag het Sjaak Swart dat is een Ajax man.

Kevin Hommeles
113 Reacties
656 Dagen lid
841 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We moeten daar richting de transferperiode kritisch naar kijken. Inderdaad, je vervanger..

Reacties

