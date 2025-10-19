De spelers van Ajax moeten hun hand opsteken en duidelijk maken dat er geen toekomst zit in de samenwerking met John Heitinga, zo stelt Valentijn Driessen in een video van De Telegraaf. De trainer wil graag aanvallend voetbal spelen, maar daar is zijn selectie volgens de verslaggever absoluut niet geschikt voor.

Ajax liep zaterdagavond opnieuw tegen een domper aan. In eigen huis werd het Noord-Hollandse onderonsje verloren van AZ, dat met een 0-2 zege terugkeerde naar Alkmaar. De Amsterdammers begonnen nog wel aardig aan het duel, maar na de eerste tegenslag stortte het helemaal in. “Het duurt allemaal veel te kort, twintig minuten”, stelt Driessen over het redelijke spel van Ajax. “Maar een wedstrijd duurt negentig minuten.”

Artikel gaat verder onder video

De verslaggever ziet ‘geen verbetering’ bij Ajax. “Dat is eigenlijk het ergste.” Vorig seizoen, onder Francesco Farioli, lukte het de Amsterdammers met defensiever voetbal wel om een goed seizoen te draaien. “Dan denk ik dat spelers nu een keer hun hand moeten opsteken en moeten zeggen: Zo gaat het gewoon niet verder. De trainer heeft zijn eigen visie en moet misschien een bepaalde visie doorvoeren, maar als de spelers het niet kunnen uitvoeren, moeten ze zelf eens hun hand opsteken. Dit wordt een heilloze weg, een heilloos seizoen.”

In de komende twee duels gaat Ajax op bezoek bij Chelsea en FC Twente. Ook daar heeft Driessen weinig vertrouwen in. “Ik vrees met grote vrees voor Ajax, zowel tegen Chelsea als tegen Twente. Tegen AZ hadden ze beterschap kunnen tonen, maar daar hebben we weinig van gezien”, stelt de journalist. “Geen enkel handvat dat erop wijst dat het bij Chelsea of Twente wel gaat lukken. Ik denk dat Ajax hele donkere en zware tijden tegemoet gaat.”

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!