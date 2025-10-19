De spelers van Ajax moeten hun hand opsteken en duidelijk maken dat er geen toekomst zit in de samenwerking met John Heitinga, zo stelt Valentijn Driessen in een video van De Telegraaf. De trainer wil graag aanvallend voetbal spelen, maar daar is zijn selectie volgens de verslaggever absoluut niet geschikt voor.
Ajax liep zaterdagavond opnieuw tegen een domper aan. In eigen huis werd het Noord-Hollandse onderonsje verloren van AZ, dat met een 0-2 zege terugkeerde naar Alkmaar. De Amsterdammers begonnen nog wel aardig aan het duel, maar na de eerste tegenslag stortte het helemaal in. “Het duurt allemaal veel te kort, twintig minuten”, stelt Driessen over het redelijke spel van Ajax. “Maar een wedstrijd duurt negentig minuten.”
De verslaggever ziet ‘geen verbetering’ bij Ajax. “Dat is eigenlijk het ergste.” Vorig seizoen, onder Francesco Farioli, lukte het de Amsterdammers met defensiever voetbal wel om een goed seizoen te draaien. “Dan denk ik dat spelers nu een keer hun hand moeten opsteken en moeten zeggen: Zo gaat het gewoon niet verder. De trainer heeft zijn eigen visie en moet misschien een bepaalde visie doorvoeren, maar als de spelers het niet kunnen uitvoeren, moeten ze zelf eens hun hand opsteken. Dit wordt een heilloze weg, een heilloos seizoen.”
In de komende twee duels gaat Ajax op bezoek bij Chelsea en FC Twente. Ook daar heeft Driessen weinig vertrouwen in. “Ik vrees met grote vrees voor Ajax, zowel tegen Chelsea als tegen Twente. Tegen AZ hadden ze beterschap kunnen tonen, maar daar hebben we weinig van gezien”, stelt de journalist. “Geen enkel handvat dat erop wijst dat het bij Chelsea of Twente wel gaat lukken. Ik denk dat Ajax hele donkere en zware tijden tegemoet gaat.”
➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!
Ajax is weer bij binnen op af waar ze voor Farioli in zaten er zit totaal geen verbetering in met de mensen die er nu aan het roer staan die er nu zitten en gaat ook niet verbeteren ik heb vanaf het begin al gezegd heitinga keizer niet de juiste trainers zijn voor ajax
Ik vind van niet valentijn roept op om een soort van gijzeling van Heitinga ... kom op hoor hey Rookie Heitinga zn visie was uitvoerbaar duels winnen balbezit houden iedereen mee terug in de omschakeling de dichtstbijzijnde man pakken. De eerste 20 min zo had ajax het best wel ok voor elkaar Rookie Heitinga zn tactiek werkte dat ze daarna 2e helft compleet weggespeeld werden en niet meer effectief de tegenstander klemzette is omdat conditioneel en fysiek zwakker waren dan AZ... Maar Rookie Heitinga zn schuld vind ik dat niet .... Rookie Heitinga maakte in mijn mening maar 1 fout zn beste man te wisselen Gloukh
@jurgen😎👍 heitinga is niet de juiste trainer voor ajax ze kwamen net een beetje uit de puinzooi onder Farioli heitinga keizer druk ze er weer dieper in ze hadden alle twee al niet zo goede rugzakje bij ajax en er is niets veranderd alle spelers die bij ajax weg zijn gegaan kunnen ergers anders wel goed spelen
@dilima dat klopt forbes doet leuke dingen je ben ook als speler afhankelijk van de mensen naast je op het veld. ik zie het somber in voor Rookie Heitinga van mij mag hij tot de kerst blijven wellicht met versterkingen op nivo zou hij wel iets kunnen betekenen nog dit jaar....
Ajax is weer bij binnen op af waar ze voor Farioli in zaten er zit totaal geen verbetering in met de mensen die er nu aan het roer staan die er nu zitten en gaat ook niet verbeteren ik heb vanaf het begin al gezegd heitinga keizer niet de juiste trainers zijn voor ajax
Ik vind van niet valentijn roept op om een soort van gijzeling van Heitinga ... kom op hoor hey Rookie Heitinga zn visie was uitvoerbaar duels winnen balbezit houden iedereen mee terug in de omschakeling de dichtstbijzijnde man pakken. De eerste 20 min zo had ajax het best wel ok voor elkaar Rookie Heitinga zn tactiek werkte dat ze daarna 2e helft compleet weggespeeld werden en niet meer effectief de tegenstander klemzette is omdat conditioneel en fysiek zwakker waren dan AZ... Maar Rookie Heitinga zn schuld vind ik dat niet .... Rookie Heitinga maakte in mijn mening maar 1 fout zn beste man te wisselen Gloukh
@jurgen😎👍 heitinga is niet de juiste trainer voor ajax ze kwamen net een beetje uit de puinzooi onder Farioli heitinga keizer druk ze er weer dieper in ze hadden alle twee al niet zo goede rugzakje bij ajax en er is niets veranderd alle spelers die bij ajax weg zijn gegaan kunnen ergers anders wel goed spelen
@dilima dat klopt forbes doet leuke dingen je ben ook als speler afhankelijk van de mensen naast je op het veld. ik zie het somber in voor Rookie Heitinga van mij mag hij tot de kerst blijven wellicht met versterkingen op nivo zou hij wel iets kunnen betekenen nog dit jaar....