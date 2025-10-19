Live voetbal

Heitinga heel duidelijk: ‘Het was onvoldoende, aantal spelers haalde niveau niet’

John Heitinga van Ajax
Foto: © ESPN
0 reacties
Niels Hassfeld
19 oktober 2025, 09:24

John Heitinga was na afloop van Ajax - AZ (0-2) duidelijk niet tevreden met het spel van zijn ploeg, stelt hij bij ESPN. De oefenmeester stelt dat het ‘onvoldoende’ was en geeft aan dat meerdere spelers hun niveau niet haalden.

Ajax liep zaterdagavond in eigen huis tegen de eerste competitienederlaag aan, toen AZ met 0-2 te sterk was. Daardoor neemt de druk op Heitinga nog verder toe. Na de wedstrijd geeft de trainer aan dat hij zijn ploeg goed vond beginnen aan de wedstrijd. “Maar na een aantal momenten loop je direct tegen een zeperd op uit een standaardsituatie. Dan zie je hoe broos het is.”

Artikel gaat verder onder video

Heitinga geeft aan dat Ajax bij momenten in de eerste helft ‘wel oké’ speelde. “Maar uiteindelijk is het gewoon onvoldoende vandaag”, luidt het oordeel van de trainer. “Het is zo cliché, maar ik denk dat we heel slordig waren. Dan geef je AZ het geloof.” Cristian Willaert haalt aan dat Arne Slot altijd zegt dat slordigheid erbij hoort, maar dat het draait om de reactie daarop. “Een aantal spelers haalde gewoon het niveau niet, AZ haalde wel het niveau. Dan zie je dat ze vandaag beter waren dan wij”, antwoordt Heitinga.

“Je ziet dat het vertrouwen wegzakt. Maar nu moet je morgen weer verder en hard blijven werken om het vertrouwen terug te krijgen in de ploeg”, concludeert Heitinga. “Dat is aan mij en aan de staf.” Willaert haalt vervolgens aan dat Anton Gaaei volgens de analisten van ESPN door het ijs zakte, maar Heitinga wil hem niet direct bij naam noemen. “Ik denk dat meerdere spelers het niveau niet haalden, niet alleen Anton”, neemt hij het enigszins op voor zijn verdediger.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst en Jeroen Manschot tijdens Ajax-AZ, met als inzet zijn overtreding op Wouter Goes

Massaal onbegrip: Manschot geeft Weghorst 'slechts' geel voor elleboogstoot aan Wouter Goes

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Troy Parrott viert de 0-2 bij Ajax - AZ

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met eerste verlies Ajax en zege PSV

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
John Heitinga en Fred Grim tijdens Ajax - AZ

Heitinga verder onder druk bij Ajax: AZ met 0-2 te sterk in Amsterdam

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - AZ

Ajax
0 - 2
AZ
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
9
8
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel