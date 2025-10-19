John Heitinga was na afloop van Ajax - AZ (0-2) duidelijk niet tevreden met het spel van zijn ploeg, stelt hij bij ESPN. De oefenmeester stelt dat het ‘onvoldoende’ was en geeft aan dat meerdere spelers hun niveau niet haalden.

Ajax liep zaterdagavond in eigen huis tegen de eerste competitienederlaag aan, toen AZ met 0-2 te sterk was. Daardoor neemt de druk op Heitinga nog verder toe. Na de wedstrijd geeft de trainer aan dat hij zijn ploeg goed vond beginnen aan de wedstrijd. “Maar na een aantal momenten loop je direct tegen een zeperd op uit een standaardsituatie. Dan zie je hoe broos het is.”

Heitinga geeft aan dat Ajax bij momenten in de eerste helft ‘wel oké’ speelde. “Maar uiteindelijk is het gewoon onvoldoende vandaag”, luidt het oordeel van de trainer. “Het is zo cliché, maar ik denk dat we heel slordig waren. Dan geef je AZ het geloof.” Cristian Willaert haalt aan dat Arne Slot altijd zegt dat slordigheid erbij hoort, maar dat het draait om de reactie daarop. “Een aantal spelers haalde gewoon het niveau niet, AZ haalde wel het niveau. Dan zie je dat ze vandaag beter waren dan wij”, antwoordt Heitinga.

“Je ziet dat het vertrouwen wegzakt. Maar nu moet je morgen weer verder en hard blijven werken om het vertrouwen terug te krijgen in de ploeg”, concludeert Heitinga. “Dat is aan mij en aan de staf.” Willaert haalt vervolgens aan dat Anton Gaaei volgens de analisten van ESPN door het ijs zakte, maar Heitinga wil hem niet direct bij naam noemen. “Ik denk dat meerdere spelers het niveau niet haalden, niet alleen Anton”, neemt hij het enigszins op voor zijn verdediger.

