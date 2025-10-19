Live voetbal

Weghorst: ‘Ik geef geen elleboog, Goes zoekt mijn elleboog op’

Wout Weghorst van Ajax
Foto: © ESPN
Niels Hassfeld
19 oktober 2025, 08:49

Wout Weghorst viel zaterdagavond weer in negatieve zin op bij Ajax - AZ (0-2). De spits van de Amsterdammers deelde in de slotfase een elleboogstoot uit aan Wouter Goes, maar werd niet van het veld gestuurd. Na afloop geeft Weghorst aan dat het geen elleboog was van hem, maar dat de verdediger van AZ juist zijn uitgestoken elleboog opzocht.

Ajax beleefde zaterdag een dramatische avond tegen AZ. De Alkmaarders stonden voor rust al met 0-2 voor, wat uiteindelijk ook de eindstand werd. Vlak voor tijd dacht Ajax op 1-2 te komen via Youri Baas uit een hoekschop. Net voor de verdediger raak kopte, had Weghorst Goes hard geraakt met zijn elleboog. Na ingrijpen van de VAR besloot Jeroen Manschot de goal te annuleren. Tot onbegrip van velen kreeg Weghorst slechts een gele kaart voor de actie.

Als Weghorst na afloop van het duel bij ESPN gevraagd wordt naar het moment, begint hij te grinniken. “Op het moment dat het gebeurde, wist ik natuurlijk wel dat er een hele grote kans was dat de scheidsrechter ‘m af zou keuren. Het is wel gewoon een overtreding”, geeft de spits toe. Als hij de beelden nog een keer bekijkt, komt Weghorst ineens met een andere lezing.

“Ik geef geen elleboog”, stelt hij. “Het enige wat ik doe, is zo staan.” Dit illustreert de aanvaller door met een uitgestoken elleboog te gaan staan. “Goes gaat elke keer op een bepaalde manier het duel aan en ik wilde hier gaan staan op een manier van: jij komt nu een keer niet bij me. Hij komt op hele hoge snelheid aan en zoekt natuurlijk vol die elleboog op. Maar ik moet niet mijn elleboog omhoog doen en me anders verweren”, besluit Weghorst.

17 reacties
0laf
901 Reacties
1.118 Dagen lid
5.270 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Tuurlijk Wout; en jij bent een wereldspits en iedereen is tegen je. Wil je een sticker?

wilhelm
38 Reacties
923 Dagen lid
83 Likes
wilhelm
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Jeroen Manschot floot een hele goede wedstrijd ja hij maakte een fout en ik denk dat hij twee dingen mee nam hij keurde terecht dat doelpunt af en hij gaf Weghorst een gele kaart .Ik denk dat Manschot Weghorst rood had gegeven als hij het zelf gezien had .We weten allemaal dat meneer Goes ook geen lieverd je is maar de wedstrijd werd nu eens naar de geest van het spel gefloten ,en geen dik doener rij van die twee andere violen die denken dat ze de beste zijn , maar waardeloze kwalen.

12deman
585 Reacties
112 Dagen lid
434 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

wilhelmina Ajacied, het is rood en drie wedstrijden minimaal geschorst de rest doet er niet toe.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
591 Reacties
1.118 Dagen lid
4.905 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@wilhelm hij moest toch naar het scherm van de var. Hij heeft het gezien.

0laf
901 Reacties
1.118 Dagen lid
5.270 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Na zijn schwalbe en herhaaldelijk de scheids om uitleg vragen, had het sowieso zijn tweede gele moeten zijn.

Voetbalanalist
257 Reacties
62 Dagen lid
204 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

🤣🤣🤣

jurgen😎👍
94 Reacties
15 Dagen lid
122 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

🤡🤡🤡 🤡 oooooooooohhhhh wat zijn de succes supportersstil !!!!!!!! oooooooooohhhhh wat zijn de succes supportersstil !!!!!!! 🤡🤡🤡 🤡

PSV bril!
190 Reacties
262 Dagen lid
566 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 ja nou weten we het wel weer dat je blij bent met het verlies van Ajax. Of de winst van AZ...

Vriendje Stokvis
1.449 Reacties
394 Dagen lid
8.119 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nu je het zegt.

jurgen😎👍
94 Reacties
15 Dagen lid
122 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@psv bril ik had het al voorspelt woensdag trouwens he......

Freakes
148 Reacties
1.118 Dagen lid
264 Likes
Freakes
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 @redactie zet de commentaren uit en in de tussentijd ban dit soort types (net als descheids e.a.). Zielige figuren die 95% van de reacties geven

jabadabadoe
81 Reacties
83 Dagen lid
84 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Neem je verlies en geef gewoon toe dat je fout zat. Dankt Wout dat de hele wereld blind is?

Ɗohan Jerksen
44 Reacties
44 Dagen lid
27 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Er zit toch echt wel beweging in zijn elleboog richting Goes. Ben benieuwd naar de uitleg van de scheidsrechter waarom geel en geen rood. Heeft dat te maken met het lichaamsdeel waarop de elleboog komt? Zou ik wel vreemd vinden.

PSV bril!
190 Reacties
262 Dagen lid
566 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Lekker voorbeeld voor de jeugd dit, knvb.

Vriendje Stokvis
1.449 Reacties
394 Dagen lid
8.119 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Die weghorst is niet helemaal lekker in zijn Paasei. Hij zoekt zelf de elleboog op. Hoe verzin je het. Mag hopen dat hij er volgende week één krijgt. Kijken wat hij er dan van vind.

MarcoDieBasta
267 Reacties
1.118 Dagen lid
502 Likes
MarcoDieBasta
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

We hebben thans niets anders maar Weghorst heeft niets te zoeken bij Ajax, strijd is goed maar Weghorst is een emotioneel doorgedraaide mafketel. Ik ben zijn rare streekjes meer dan beu

jurgen😎👍
94 Reacties
15 Dagen lid
122 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@marcodiebasta ik was hem kwijt toen hij zei dat Goes tegen ze elleboog aanliep......met een strak gezicht............. voor de camera ........nadat ze hem de beelden lieten zien.......

Ajax - AZ

Ajax
0 - 2
AZ
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
5
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
9
8
14

