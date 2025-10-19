viel zaterdagavond weer in negatieve zin op bij Ajax - AZ (0-2). De spits van de Amsterdammers deelde in de slotfase een elleboogstoot uit aan , maar werd niet van het veld gestuurd. Na afloop geeft Weghorst aan dat het geen elleboog was van hem, maar dat de verdediger van AZ juist zijn uitgestoken elleboog opzocht.

Ajax beleefde zaterdag een dramatische avond tegen AZ. De Alkmaarders stonden voor rust al met 0-2 voor, wat uiteindelijk ook de eindstand werd. Vlak voor tijd dacht Ajax op 1-2 te komen via Youri Baas uit een hoekschop. Net voor de verdediger raak kopte, had Weghorst Goes hard geraakt met zijn elleboog. Na ingrijpen van de VAR besloot Jeroen Manschot de goal te annuleren. Tot onbegrip van velen kreeg Weghorst slechts een gele kaart voor de actie.

Artikel gaat verder onder video

Als Weghorst na afloop van het duel bij ESPN gevraagd wordt naar het moment, begint hij te grinniken. “Op het moment dat het gebeurde, wist ik natuurlijk wel dat er een hele grote kans was dat de scheidsrechter ‘m af zou keuren. Het is wel gewoon een overtreding”, geeft de spits toe. Als hij de beelden nog een keer bekijkt, komt Weghorst ineens met een andere lezing.

“Ik geef geen elleboog”, stelt hij. “Het enige wat ik doe, is zo staan.” Dit illustreert de aanvaller door met een uitgestoken elleboog te gaan staan. “Goes gaat elke keer op een bepaalde manier het duel aan en ik wilde hier gaan staan op een manier van: jij komt nu een keer niet bij me. Hij komt op hele hoge snelheid aan en zoekt natuurlijk vol die elleboog op. Maar ik moet niet mijn elleboog omhoog doen en me anders verweren”, besluit Weghorst.

