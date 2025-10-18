is zaterdagavond in de slotfase van de wedstrijd tussen Ajax en AZ ontsnapt aan een rode kaart, zo vinden veel kijkers. De spits van de Amsterdammers plantte zijn elleboog in de buurt van de keel van tegenstander , maar kreeg daarvoor 'slechts' geel van de arbiter, tot onbegrip van onder meer oud-topscheidsrechter Mario van der Ende.

Ajax keek vlak voor tijd tegen een 0-2 achterstand aan, maar Youri Baas dacht daar verandering in te brengen. De centrale verdediger kopte de 1-2 achter Rome-Jayden Owusu-Oduro, maar Goes bleef na de goal aangeslagen liggen in het strafschopgebied.

Manschot ging vervolgens naar het scherm om de beelden terug te kijken. Daarop was duidelijk te zien hoe Weghorst de AZ-verdediger een stevige elleboogstoot uitdeelt. De goal van Baas werd dan ook geannuleerd, in plaats daarvan kreeg Weghorst een gele kaart van de scheidsrechter.

Die laatste beslissing leidt tot veel onbegrip op X. "Geel voor een bewuste elleboogstoot. Dat zie je in weinig andere competities", schrijft voormalig topscheidsrechter Van der Ende bijvoorbeeld.