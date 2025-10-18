Live voetbal 8

Massaal onbegrip: Manschot geeft Weghorst 'slechts' geel voor elleboogstoot aan Wouter Goes

Wout Weghorst en Jeroen Manschot tijdens Ajax-AZ, met als inzet zijn overtreding op Wouter Goes
Foto: © Imago/ESPN/Realtimes
2 reacties
Frank Hoekman
18 oktober 2025, 23:21

Wout Weghorst is zaterdagavond in de slotfase van de wedstrijd tussen Ajax en AZ ontsnapt aan een rode kaart, zo vinden veel kijkers. De spits van de Amsterdammers plantte zijn elleboog in de buurt van de keel van tegenstander Wouter Goes, maar kreeg daarvoor 'slechts' geel van de arbiter, tot onbegrip van onder meer oud-topscheidsrechter Mario van der Ende.

Ajax keek vlak voor tijd tegen een 0-2 achterstand aan, maar Youri Baas dacht daar verandering in te brengen. De centrale verdediger kopte de 1-2 achter Rome-Jayden Owusu-Oduro, maar Goes bleef na de goal aangeslagen liggen in het strafschopgebied.

Artikel gaat verder onder video

Manschot ging vervolgens naar het scherm om de beelden terug te kijken. Daarop was duidelijk te zien hoe Weghorst de AZ-verdediger een stevige elleboogstoot uitdeelt. De goal van Baas werd dan ook geannuleerd, in plaats daarvan kreeg Weghorst een gele kaart van de scheidsrechter.

Die laatste beslissing leidt tot veel onbegrip op X. "Geel voor een bewuste elleboogstoot. Dat zie je in weinig andere competities", schrijft voormalig topscheidsrechter Van der Ende bijvoorbeeld.

Wat vind jij: had Weghorst voor deze actie rood moeten krijgen?

Laden...
353 stemmen
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
ERIMIR
3.800 Reacties
468 Dagen lid
38.255 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Weghorst had rood moeten krijgen. Dit soort streken is gewoon een schande voor het voetbal en Ajax.

Vriendje Stokvis
1.445 Reacties
394 Dagen lid
8.107 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een schande die weghorst. Ajax onwaardig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ajax - AZ

Ajax
0 - 2
AZ
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

