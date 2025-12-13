Live voetbal

Kwakman: ‘Medespelers worden gek van Driouech, je weet niet wat je krijgt’

PSV-speler Couhaib Driouech
13 december 2025, 22:39

Kees Kwakman vermoedt dat de spelers van PSV niet gelukkig zijn met Couhaib Driouech. De buitenspeler is erg grillig en speelt of heel goed, of heel slecht, zo ziet de analist. Dat zorgt volgens Kwakman voor frustratie bij zijn ploeggenoten.

Driouech kende zaterdag een ongelukkige invalbeurt tegen Heracles Almelo (4-3). De Marokkaan kwam halverwege de wedstrijd binnen de lijnen als vervanger van Ismael Saibari, maar kon geen potten breken. De aanvaller kreeg een gele kaart omdat hij vol frustratie reageerde na een overtreding en was ook verantwoordelijk voor een tegentreffer. Bij de 3-3 leverde Driouech de bal zomaar in bij Walid Ould-Chikh, die Jizz Hornkamp bediende. De spits twijfelde niet en schoot overtuigend raak.

In De Eretribune worden de zwakke momenten van Driouech uitgelicht. De buitenspeler, die enkele weken geleden nog de grote man was bij PSV met twee goals op bezoek bij Liverpool (1-4 winst), laat het in de Eredivisie eigenlijk nog nauwelijks zien, zo concludeert Kwakman. “Tegen NAC een paar weken terug (0-1 winst) viel hij ook zó slecht in. Hij kan echt heel slecht invallen”, aldus de oud-voetballer. Kwakman laat zien dat Driouech bij het moment waar hij een gele kaart kreeg voor protesteren ook nog met zijn been tegen het hoofd van Thomas Bruns aanliep.

Dat Driouech vaak zo zwak invalt, zal ook bij de rest van de spelers van PSV zijn opgevallen, zo stelt Kwakman. “Ik kan me voorstellen dat je soms als medespeler wel gek van hem wordt. Je weet niet wat je krijgt en dan is het ook vaak alles of niks”, geeft de analist aan. “En in de Eredivisie is het tot nu toe eigenlijk altijd ‘niks’ met hem.” Kwakman vraagt zich af of het niet een mentaal probleem is bij Driouech. “Dat hij denkt: In de Champions League laat ik het wel zien, waarom mag ik het in de Eredivisie dan niet meer laten zien? Volgens mij is het een jongen die hard werkt, maar in de Eredivisie valt hij best wel vaak op deze manier in.”

FrankdeG
278 Reacties
27 Dagen lid
673 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Driouech kan ook niet voetballen. Hij kan alleen rennen. Net als Vertessen. 99x is het niks en 1x raakt hij hem verkeerd en is het een wereldgoal. Hoop dat PSV gaat doorselecteren. Mooi filmpje maken met zijn goals tegen Arsenal, Napoli, Liverpool en dan voor minimaal 30mln doorverkopen.

De kikker
314 Reacties
975 Dagen lid
421 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heeft goeie momenten gehad in de Champions League maar voor de rest is het gewoon een hele slechte speler..

