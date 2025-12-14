Als het aan Hans Kraay junior ligt, maakt Fred Grim het seizoen af als hoofdtrainer van Ajax. De zestigjarige oud-doelman is sinds het ontslag van John Heitinga op interim-basis voor de groep komen te staan, volgens de ESPN-verslaggever zou de tussentijdse komst van een andere trainer voor nóg meer onrust in de spelersgroep zorgen.

Onder Grim krabbelde Ajax de afgelopen weken - qua resultaten in ieder geval - eindelijk wat op uit het dal, waarbij de thuisnederlaag tegen Excelsior (1-2) vermoedelijk het grote dieptepunt betekende. In de Eredivisie werd achtereenvolgens afgerekend met FC Groningen (2-0) en Fortuna Sittard (1-3), waarna afgelopen woensdag de eerste Champions League-zege van het seizoen werd geboekt op bezoek bij Qarabag, waar de Amsterdammers met 2-4 zegevierden. Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Kraay de stelling voorgelegd dat Grim het seizoen dan ook zou moeten afmaken. Daar is de verslaggever en oud-voetballer het roerend mee eens.

Artikel gaat verder onder video

"Zou het onderhand niet een klein beetje rustig in het tokootje in Amsterdam kunnen worden?", vraagt Kraay zich hardop af. "Kijk: Farioli hebben we gehad. Ze willen wat anders, maar Heitinga heeft het niet gered. Nu is het Fred Grim. Ik zeg niet dat hij de komende tien jaar de trainer van Ajax moet zijn, maar... Ze willen nu eerst een technisch directeur, doe dat op je gemak." Tafelgast Mario Been stipt aan dat er wél een winterse transferperiode voor de deur staat. Kraay beaamt: "Nou ja. Laten we het dan zo zeggen, met jou meegaand: haal heel snel een technisch directeur, maar liever iets later de goeie. Maar om dan ook weer linea recta wéér een andere trainer ervoor te zetten. Geef maar duidelijkheid, tot het einde van het seizoen."

Hedwiges Maduro, die zelf in het seizoen 2023/24 na het ontslag van Maurice Steijn zelf twee wedstrijden als interim-coach op de bank zat, kan zich daar in vinden. De oud-middenvelder vindt dat er 'in ieder geval' niet naar een andere interim-trainer moet worden gezocht. "Ze hebben net iets veranderd, een beetje. Die spelers gaan erin vertrouwen. Dan komt er straks nog een interim en ga je wéér veranderen. Dat is nooit goed voor een spelersgroep." Alleen als Ajax nu 'de juiste trainer voor de komende jaren' kan vinden zou Maduro dan ook voorstander zijn van een nieuwe wisseling van de wacht in Amsterdam.