Heitinga verder onder druk bij Ajax: AZ met 0-2 te sterk in Amsterdam

AZ heeft Ajax op zaterdagavond met 0-2 verslagen in de Johan Cruijff ArenA. Patati en verzorgden de goals. Met de eerste competitienederlaag voor Ajax zal de druk op John Heitinga toenemen. AZ klimt ook nog eens over Ajax heen op de ranglijst.

Na 25 minuten kwam AZ op voorsprong, via Patati. De Braziliaan kreeg een corner na een loopactie en een schot dat werd geblokt door landgenoot Lucas Rosa. Uit die hoekschop ontstond geklungel achterin bij Ajax, waar de buitenspeler van profiteerde door de 0-1 binnen te werken.

Artikel gaat verder onder video

Even voor rust viel ook de tweede. Na een onhandige overtreding van Rosa in het strafschopgebied kreeg AZ een penalty. Troy Parrott schoot zijn vierde doelpunt in zijn vierde wedstrijd van het seizoen binnen vanaf de stip.

Na rust nam Ajax meer initiatief, maar dat resulteerde niet in veel grote kansen. Vlak voor tijd leek Youri Baas de aansluitingstreffer binnen te koppen, maar vanwege een overtreding van Wout Weghorst op Wouter Goes werd deze afgekeurd. Zo bleef het bij 0-2.

Dankzij de overwinning stijgt AZ naar de derde plek in de Eredivisie, met achttien punten. Ajax blijft steken op zestien punten en zakt dus naar plek vier. Hoofdtrainer Heitinga kreeg de afgelopen weken al flink wat kritiek te verwerken vanwege tegenvallende resultaten en zijn spelopvatting, maar zal na deze pijnlijke nederlaag nóg meer druk voelen.

Klik op de tekst van onderstaande tweet (dus niet op de afbeelding!) om de goals te bekijken op X.