Live voetbal

Heitinga verder onder druk bij Ajax: AZ met 0-2 te sterk in Amsterdam

John Heitinga en Fred Grim tijdens Ajax - AZ
Foto: © Imago
13 reacties
Ralph Janssen
18 oktober 2025, 22:55

AZ heeft Ajax op zaterdagavond met 0-2 verslagen in de Johan Cruijff ArenA. Weslley Patati en Troy Parrott verzorgden de goals. Met de eerste competitienederlaag voor Ajax zal de druk op John Heitinga toenemen. AZ klimt ook nog eens over Ajax heen op de ranglijst.

Na 25 minuten kwam AZ op voorsprong, via Patati. De Braziliaan kreeg een corner na een loopactie en een schot dat werd geblokt door landgenoot Lucas Rosa. Uit die hoekschop ontstond geklungel achterin bij Ajax, waar de buitenspeler van profiteerde door de 0-1 binnen te werken.

Artikel gaat verder onder video

Even voor rust viel ook de tweede. Na een onhandige overtreding van Rosa in het strafschopgebied kreeg AZ een penalty. Troy Parrott schoot zijn vierde doelpunt in zijn vierde wedstrijd van het seizoen binnen vanaf de stip.

Na rust nam Ajax meer initiatief, maar dat resulteerde niet in veel grote kansen. Vlak voor tijd leek Youri Baas de aansluitingstreffer binnen te koppen, maar vanwege een overtreding van Wout Weghorst op Wouter Goes werd deze afgekeurd. Zo bleef het bij 0-2.

Dankzij de overwinning stijgt AZ naar de derde plek in de Eredivisie, met achttien punten. Ajax blijft steken op zestien punten en zakt dus naar plek vier. Hoofdtrainer Heitinga kreeg de afgelopen weken al flink wat kritiek te verwerken vanwege tegenvallende resultaten en zijn spelopvatting, maar zal na deze pijnlijke nederlaag nóg meer druk voelen.

Klik op de tekst van onderstaande tweet (dus niet op de afbeelding!) om de goals te bekijken op X.

Moet Ajax doorgaan met John Heitinga als hoofdtrainer na de nederlaag tegen AZ?

Laden...
103 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
John Heitinga, Davy Klaassen en Steven Berghuis

Berghuis verraadt onbedoeld kleedkamerinstructies van Heitinga bij Ajax

  • Gisteren, 19:47
  • Gisteren, 19:47
Aad de Mos met op de achtergrond Ajax-directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker

Aad de Mos hekelt Ajax-leiding: 'Technisch wanbeleid ga je niet in twee jaar rechttrekken'

  • Gisteren, 17:36
  • Gisteren, 17:36
Enorme domper voor AZ: Clasie moet duel met Ajax laten schieten

Enorme domper voor AZ: Clasie moet duel met Ajax laten schieten

  • Gisteren, 16:48
  • Gisteren, 16:48
0 13 reacties
Reageren
13 reacties
Voetbalanalist
253 Reacties
62 Dagen lid
196 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Oei Heitinga en Kroes are cooking...... maar niet getreurd volgende week weer een nieuwe kans

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
995 Reacties
1.118 Dagen lid
5.450 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Gewoon laten zitten tot de 2e plaats helemaal uit zicht is. Vooral niet ingrijpen.

Voetbalanalist
253 Reacties
62 Dagen lid
196 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zou hem en Kroes een contract voor het leven geven

svl
196 Reacties
1.056 Dagen lid
1.908 Likes
svl
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geloof je dat een andere coach het beter gaat doen dan?

BartVanderVeen24
689 Reacties
1.118 Dagen lid
3.654 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het niveau van de scheidsrechters is bedroevend. Het was toch gewoon rood van Weghorst?

svl
196 Reacties
1.056 Dagen lid
1.908 Likes
svl
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat was rood inderdaad.

Hahahahahaha en jullie dan
1.152 Reacties
840 Dagen lid
7.156 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@BartVanderVeen24 en als goes het doet is het de juiste inzet en mentaliteit hahahahahaha

dilima1966
2.692 Reacties
859 Dagen lid
15.575 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben er geweest een drama wedstrijd weer voor ajax wanneer gaat er iets gebeuren wedstrijd na wedstrijd gelijk maandag afscheid nemen van heitinga keizer Peereboom en niet te vergeten kroes en beuker de rvc is hier net zo mede schuldige hier om dat ze het op een loopje laten gaan en niet in grijpen gewoon diep triest

jurgen😎👍
81 Reacties
15 Dagen lid
93 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

speciaal mijn nieuwe lied enkelt voor : deschijts , arena en hahahaha jullie dan : 🤡🤡🤡 🤡JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA ROOKIE HEITINGAAAAAA !!!!!!!!! JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA ROOKIE HEITINGAAAAAA !!!!!!!!!🤡🤡🤡 🤡

Freakes
146 Reacties
1.118 Dagen lid
260 Likes
Freakes
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 @redactie: dit soort types en reacties dus. Wat heeft het voor zin dat mensen gaan reageren. Alle negatieve berichten kan je al via X lezen Zet de reacties uit en breng me het nieuws

Hahahahahaha en jullie dan
1.152 Reacties
840 Dagen lid
7.156 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 ga lekker sjorren en neem nog een snuif jallaaaaaaaa jalllaaaaaa

jurgen😎👍
81 Reacties
15 Dagen lid
93 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@hahaha en jullie dan lach je nu nog steeds????🤡🤡🤡 🤡 ik wel hahaahahahahahahahahahahahahahah

Freakes
146 Reacties
1.118 Dagen lid
260 Likes
Freakes
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan @redactie: leuke sfeer hier. Doe er wat aan en zet de reacties uit

jabadabadoe
75 Reacties
83 Dagen lid
70 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Waarom krijgt Weghorst geen rood?

jurgen😎👍
81 Reacties
15 Dagen lid
93 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

rood en 6 wedstrijden schorsing opzettelijk elleboog tegen de strot van de tegenstander

Vriendje Stokvis
1.438 Reacties
394 Dagen lid
8.102 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja Ongelofelijk dit

Quarlon
859 Reacties
1.118 Dagen lid
3.577 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het klinkt misschien hard maar AZ is gewoon beter. Dat bleek vooral de tweede helft. Heitinga haalt Gloukh er uit, echt onbegrijpelijk. Op de bank zitten geen volwaardige vervangers. Alders en Bounida moeten het dan gaan doen. Dan weet je al genoeg. En dan heb je nog Weghorst die meer met andere dingen bezig is dan scoren. Ajax kan zich beter meten met clubs als Utrecht, NEC en Groningen. De kwaliteit is er gewoon niet

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalanalist
253 Reacties
62 Dagen lid
196 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Oei Heitinga en Kroes are cooking...... maar niet getreurd volgende week weer een nieuwe kans

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
995 Reacties
1.118 Dagen lid
5.450 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Gewoon laten zitten tot de 2e plaats helemaal uit zicht is. Vooral niet ingrijpen.

Voetbalanalist
253 Reacties
62 Dagen lid
196 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zou hem en Kroes een contract voor het leven geven

svl
196 Reacties
1.056 Dagen lid
1.908 Likes
svl
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geloof je dat een andere coach het beter gaat doen dan?

BartVanderVeen24
689 Reacties
1.118 Dagen lid
3.654 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het niveau van de scheidsrechters is bedroevend. Het was toch gewoon rood van Weghorst?

svl
196 Reacties
1.056 Dagen lid
1.908 Likes
svl
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat was rood inderdaad.

Hahahahahaha en jullie dan
1.152 Reacties
840 Dagen lid
7.156 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@BartVanderVeen24 en als goes het doet is het de juiste inzet en mentaliteit hahahahahaha

dilima1966
2.692 Reacties
859 Dagen lid
15.575 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben er geweest een drama wedstrijd weer voor ajax wanneer gaat er iets gebeuren wedstrijd na wedstrijd gelijk maandag afscheid nemen van heitinga keizer Peereboom en niet te vergeten kroes en beuker de rvc is hier net zo mede schuldige hier om dat ze het op een loopje laten gaan en niet in grijpen gewoon diep triest

jurgen😎👍
81 Reacties
15 Dagen lid
93 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

speciaal mijn nieuwe lied enkelt voor : deschijts , arena en hahahaha jullie dan : 🤡🤡🤡 🤡JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA ROOKIE HEITINGAAAAAA !!!!!!!!! JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA ROOKIE HEITINGAAAAAA !!!!!!!!!🤡🤡🤡 🤡

Freakes
146 Reacties
1.118 Dagen lid
260 Likes
Freakes
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 @redactie: dit soort types en reacties dus. Wat heeft het voor zin dat mensen gaan reageren. Alle negatieve berichten kan je al via X lezen Zet de reacties uit en breng me het nieuws

Hahahahahaha en jullie dan
1.152 Reacties
840 Dagen lid
7.156 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 ga lekker sjorren en neem nog een snuif jallaaaaaaaa jalllaaaaaa

jurgen😎👍
81 Reacties
15 Dagen lid
93 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@hahaha en jullie dan lach je nu nog steeds????🤡🤡🤡 🤡 ik wel hahaahahahahahahahahahahahahahah

Freakes
146 Reacties
1.118 Dagen lid
260 Likes
Freakes
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan @redactie: leuke sfeer hier. Doe er wat aan en zet de reacties uit

jabadabadoe
75 Reacties
83 Dagen lid
70 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Waarom krijgt Weghorst geen rood?

jurgen😎👍
81 Reacties
15 Dagen lid
93 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

rood en 6 wedstrijden schorsing opzettelijk elleboog tegen de strot van de tegenstander

Vriendje Stokvis
1.438 Reacties
394 Dagen lid
8.102 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja Ongelofelijk dit

Quarlon
859 Reacties
1.118 Dagen lid
3.577 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het klinkt misschien hard maar AZ is gewoon beter. Dat bleek vooral de tweede helft. Heitinga haalt Gloukh er uit, echt onbegrijpelijk. Op de bank zitten geen volwaardige vervangers. Alders en Bounida moeten het dan gaan doen. Dan weet je al genoeg. En dan heb je nog Weghorst die meer met andere dingen bezig is dan scoren. Ajax kan zich beter meten met clubs als Utrecht, NEC en Groningen. De kwaliteit is er gewoon niet

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - AZ

Ajax
0 - 2
AZ
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Weslley

Weslley
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (1 okt. 2003)
Positie: AM (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Maccabi TA
0
0
2025/2026
AZ
5
1
2024/2025
Maccabi TA
30
12
2024
Santos
13
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
9
15
22
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
9
8
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel