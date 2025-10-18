Live voetbal 5

Kraay junior voorspelt grote wintertransfer Taylor: 'Ajax hoeft géén vervanger te halen'

Hans Kraay junior met Ajax-logo
Foto: © ESPN/Realtimes
Luuk van Grinsven
18 oktober 2025, 12:01

Ajax heeft goud in handen met Sean Steur, zo oordeelt Keuken Kampioen Divisie-expert Hans Kraay junior tijdens Voetbal op Vrijdag. De middenvelder van Jong Ajax blonk vrijdagavond uit tijdens de wedstrijd tegen Jong PSV en kan over een tijd zomaar eens de opvolger van Kenneth Taylor worden in de hoofdmacht.

Steur redde in de slotfase van de wedstrijd tegen Jong PSV een punt voor Jong Ajax met een fraaie goal: 2-2. Niet alleen bij het doelpunt blonk de zeventienjarige middenvelder uit, zo zag Kraay junior. “Ik denk dat als Taylor in de winterstop, of zomer weggaat, Ajax niet iemand anders hoeft te halen”, begint de analist lyrisch.

Kraay junior vergelijkt Steur met Taylor: “Ajax heeft goud in handen met Steur,, dat wordt een hele goede speler.” Mócht Taylor inderdaad in de winterstop vertrekken, hoeft technisch directeur Alex Kroes niet op zoek naar een vervanger: “Als Taylor wordt verkocht voor 22 miljoen euro, hebben ze een vervanger gratis en voor niks klaarstaan. Steur heeft echt heel veel”, bejubelt de oud-verdediger.

Steur, die tot dusverre één optreden in de hoofdmacht van Ajax maakte, verscheen zelf ook voor de camera’s van ESPN: “Mijn grote idool is Pedri bij FC Barcelona. Hij kan eigenlijk alles. Hij maakt er zes of zeven in een seizoen, dat vind ik best wel stabiel. Maar ook alles wat hij daarbuiten doet, is buitencategorie”, aldus Steur.  

