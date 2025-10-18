Pharell Nash behoort zaterdagavond (normaliter) tot de wedstrijdselectie van Ajax, dat het in eigen huis opneemt tegen AZ. De zeventienjarige aanvaller, die twee weken geleden pas zijn debuut maakte bij Jong Ajax, lijkt zijn aanwezigheid aan te kondigen door middel van een opvallend bericht op social media.

Nash plaatste vrijdag een aankondiging van de wedstrijd tussen Ajax en AZ in zijn Instagram Story. Het lijkt daarom niet meer dan logisch dat de linksbuiten is opgenomen in de wedstrijdselectie van John Heitinga. Nash voegt een kleine boodschap toe aan de bekendmaking: “Moge de heer ons laten schijnen.”

Bekijk hier de vermoedelijke opstelling van Ajax

Artikel gaat verder onder video

Dat de zeventienjarige aanvaller tot de wedstrijdselectie behoort, is opvallend. De jongeling speelde pas één duel in het betaalde voetbal, toen hij een maand geleden – zo’n tien minuten voor tijd – mocht invallen tegen De Graafschap (2-2). Normaliter komt Nash uit voor Ajax Onder 19, waar hij aanvoerder is.