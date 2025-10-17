Berghuis verraadt onbedoeld kleedkamerinstructies van Heitinga bij Ajax

heeft onbedoeld inzage gegeven in de instructies van John Heitinga aan de spelersgroep van Ajax. De aanvallende middenvelder van Ajax plaatst vrijdag een video op Instagram waarin enkele kernprincipes van de trainer zichtbaar zijn.

Berghuis slingert vrijdag via Instagram Stories een video vanuit de kleedkamer van Ajax de wereld in. De oudgediende filmt Oliver Edvardsen, die zich op een bankje lijkt klaar te maken voor de training.

Artikel gaat verder onder video

Te zien is hoe boven het hoofd van Edvardsen een rood bordje hangt met zeven richtlijnen in de Engelse taal. Vrij vertaald: ‘Tegendruk, ‘laatste twee meter van de druk’, ‘verdediger niet over de bal, houd ze aan één kant’, ‘binnen vijf seconden achter de bal’, ‘incasseer geen standaardsituaties, ‘clean sheet-mentaliteit!’ en ‘domineren in één tegen één-duels’. Het bordje hangt overigens ook in de kleedhokjes van de overige spelers.

De instructies geven een inkijkje in de werkwijze van Heitinga bij Ajax. Voor de oefenmeester valt het overigens te hopen dat zijn spelers snel van leer zijn: Ajax verloor in de laatste week voor de interlandonderbreking in de Champions League ruim van Olympique Marseille (4-0) en speelde in de Eredivisie slechts gelijk tegen Sparta Rotterdam (3-3). Zaterdagavond hervat het team van Heitinga de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen AZ.