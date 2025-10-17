Live voetbal 14

Berghuis verraadt onbedoeld kleedkamerinstructies van Heitinga bij Ajax

John Heitinga, Davy Klaassen en Steven Berghuis
Foto: © Imago
Demen Bülbül
17 oktober 2025, 19:47   Bijgewerkt: 21:00

Steven Berghuis heeft onbedoeld inzage gegeven in de instructies van John Heitinga aan de spelersgroep van Ajax. De aanvallende middenvelder van Ajax plaatst vrijdag een video op Instagram waarin enkele kernprincipes van de trainer zichtbaar zijn.

Berghuis slingert vrijdag via Instagram Stories een video vanuit de kleedkamer van Ajax de wereld in. De oudgediende filmt Oliver Edvardsen, die zich op een bankje lijkt klaar te maken voor de training.

Te zien is hoe boven het hoofd van Edvardsen een rood bordje hangt met zeven richtlijnen in de Engelse taal. Vrij vertaald: ‘Tegendruk, ‘laatste twee meter van de druk’, ‘verdediger niet over de bal, houd ze aan één kant’, ‘binnen vijf seconden achter de bal’, ‘incasseer geen standaardsituaties, ‘clean sheet-mentaliteit!’ en ‘domineren in één tegen één-duels’. Het bordje hangt overigens ook in de kleedhokjes van de overige spelers.

De instructies geven een inkijkje in de werkwijze van Heitinga bij Ajax. Voor de oefenmeester valt het overigens te hopen dat zijn spelers snel van leer zijn: Ajax verloor in de laatste week voor de interlandonderbreking in de Champions League ruim van Olympique Marseille (4-0) en speelde in de Eredivisie slechts gelijk tegen Sparta Rotterdam (3-3). Zaterdagavond hervat het team van Heitinga de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen AZ.

Vrij Dag
101 Reacties
516 Dagen lid
191 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geloof er weinig van dat dit per ongeluk is gebeurd

Quarlon
857 Reacties
1.117 Dagen lid
3.573 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Berghuis kan zich beter concentreren op zijn veldspel

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
1
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

