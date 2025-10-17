heeft recentelijk opnieuw contact gehad met Klaas-Jan Huntelaar, zo vertelt de Ajax-aanvaller in een interview met ESPN. De Belg krijgt van de voormalig topschutter nuttige aanwijzingen als het gaat om het afmaken van kansen, iets waarin Huntelaar gerust een specialist mag worden genoemd.

De inmiddels 42-jarige Huntelaar speelde verdeeld over twee periodes in totaal 257 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij niet minder dan 158 doelpunten maakte. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan bekleedde hij sinds 2022 een rol in het technisch management van de Amsterdammers, maar een jaar later kwam hij met een burn-out thuis te zitten. In maart van dit jaar maakte Ajax bekend dat de samenwerking met Huntelaar officieel is beëindigd.

Godts beseft dat het van groot belang is dat hij als aanvaller 'rustig is voor het doel', zo vertelt hij in gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert. "Ik praat daar met genoeg mensen over", aldus de Belg. "Laatst nog met Klaas-Jan. Vorige week was ik even naar hem toe gegaan. Het was wel leuk om hem nog eens te zien." Behalve Huntelaar is ook Gerald Vanenburg iemand die Godts van advies voorziet. "Mensen die het wel een paar keer hebben gedaan op het hoogste niveau. Ze kunnen je er meer over vertellen, ze hebben het zo vaak gedaan dat je er meer naar luistert dan naar je mama of je papa", aldus de aanvaller.

Recent miste Godts in de topper tegen PSV (2-2) een grote kans. Willaert herinnert de aanvaller daar nog even aan. "Dat is dus precies wat ik bedoel", zegt Godts. "Ik doe bijna alles goed, ik stel uit en stel uit... maar op dat moment moet ik nog even dat momentje rust hebben. Bij die kans had ik dat wel, maar hij ging over. Dan is het zaak om rustig de hoeken te kiezen en niet de mooiste goal te willen scoren", aldus Godts.

Mika Godts krijgt hulp van Klaas Jan Huntelaar in de jacht op meer goals voor Ajax:



"Rustig een hoek kiezen en niet te mooi willen scoren" 👨‍🏫 — ESPN NL (@ESPNnl) October 17, 2025