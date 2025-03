Ajax en Klaas-Jan Huntelaar zetten punt achter samenwerking

Ajax en Klaas-Jan Huntelaar beëindigen per direct hun samenwerking. Dat meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. Huntelaar was na zijn loopbaan als profvoetballer bij de Amsterdammers in dienst als technisch manager, maar die werkzaamheden legde hij in oktober 2023 naast zich neer vanwege een burn-out. Het was vervolgens lange tijd stil rond de voormalig topschutter van naast Ajax ook Real Madrid en Schalke 04, maar nu komt dus naar buiten dat de wegen tussen de Nederlandse recordkampioen en Huntelaar scheiden.

Huntelaar stond gedurende twee periodes als selectielid onder contract bij Ajax. De club uit Amsterdam nam de spits begin 2006 over van sc Heerenveen. Hij ontpopte zich in de hoofdstad al snel tot heuse goaltjesdief. Dat bleef niet onopgemerkt. Real Madrid telde begin 2009 27 miljoen euro neer voor zijn komst. In Spanje kwam Huntelaar echter niet uit de verf. Na een kort avontuur bij AC Milan en een aantal succesvolle jaren bij Schalke 04 keerde hij in de zomer van 2017 terug bij Ajax. Gedurende zijn tweede periode in Amsterdam werd hij één keer kampioen van Nederland, won hij de KNVB-beker en reikte hij tot de halve finale van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Huntelaar keerde begin 2021 terug bij Schalke 04 om zijn oude club te helpen in de strijd tegen degradatie. Een half jaar later zette hij een punt achter zijn actieve loopbaan als profvoetballer. Huntelaar stortte zich vervolgens op het werk in het technisch management van Ajax. Eerst aan de hand van Marc Overmars, na diens omstreden vertrek kreeg hij samen met Gerry Hamstra en Edwin van der Sar de verantwoordelijkheid over het transferbeleid. Ondanks een desastreus verlopen transferzomer in 2022 én een sportief zwaar teleurstellend seizoen, behield Ajax het vertrouwen in Huntelaar, die in juni 2023 overeenstemming bereikte over een nieuw contract. Hij rapporteerde als technisch manager aan toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

LEES OOK: Alex Kroes laat zich kort maar krachtig uit over Klaas-Jan Huntelaar

Een paar maanden na het ondertekenen van zijn nieuwe contract meldde Huntelaar zich ziek wegens een burn-out. Het bleef vervolgens heel lang stil rond de voormalig Oranje-international, maar Ajax meldt nu dus dat er een punt is gezet achter de samenwerking. "Klaas Jan is een echte Ajacied, het zou mooi zijn als hij op enig moment weer bij onze club kan terugkeren. Maar zijn gezondheid staat voorop. Wij bedanken hem voor de werkzaamheden die hij hier heeft verricht en wensen hem sterkte en succes met zijn verdere herstel", zo vertelt technisch directeur Alex Kroes op de clubsite.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sneijder: 'Schaam je kapot! Hij wordt helemaal kapot gemaakt door Farioli'

Wesley Sneijder heeft geen goed woord over voor het spel van Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.