Belachelijke beslissing bij Egypte - Zuid-Afrika: 'Corruptie!'

Een zeer vreemd moment op de Afrika Cup vrijdag. Zuid-Afrika lijkt in de blessuretijd van het duel met Egypte nog een penalty te krijgen, maar Pacifique Ndabihawenimana besluit na het zien van de VAR-beelden om onduidelijke redenen geen strafschop toe te kennen.
Via een penalty had Mohamed Salah Egypte in de eerste helft op voorsprong gezet. Niet veel later, vlak voor rust, kreeg zijn ploeggenoot Mohamed Hany echter zijn tweede gele kaart. Dat betekende dat Zuid-Afrika de hele tweede helft met een man meer zou spelen.
Bafana Bafana deed er na rust alles aan om de gelijkmaker binnen te schieten, maar dat leek niet te gaan lukken. Totdat Teboho Mokoena net voor de blessuretijd in het strafschopgebied tegen de arm van Yasser Ibrahim aanschoot. De Egyptenaar wilde zijn linkerarm als steunarm gebruiken bij een sliding, maar blokkeerde daarmee een schot. Een penalty leek de logische conclusie te gaan worden.
De VAR had vervolgens enorm veel tijd nodig om dit geval te beoordelen. Uiteindelijk werd Ndabihawenimana naar de kant geroepen, maar na enkele beelden gezien te hebben, besloot de arbiter geen penalty toe te kennen. De vrije trap zou uiteindelijk ook naar Egypte gaan.
Op social media maakt men zich kwaad om deze arbitrale blunder. Veel twitteraars gebruiken het woord 'bestolen', terwijl er ook over corruptie gerept wordt. Het zal de komende dagen nog onderwerp van gesprek blijven in Afrika.