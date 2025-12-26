Belachelijke beslissing bij Egypte - Zuid-Afrika: 'Corruptie!'

Een zeer vreemd moment op de Afrika Cup vrijdag. Zuid-Afrika lijkt in de blessuretijd van het duel met Egypte nog een penalty te krijgen, maar Pacifique Ndabihawenimana besluit na het zien van de VAR-beelden om onduidelijke redenen geen strafschop toe te kennen.

Via een penalty had Mohamed Salah Egypte in de eerste helft op voorsprong gezet. Niet veel later, vlak voor rust, kreeg zijn ploeggenoot Mohamed Hany echter zijn tweede gele kaart. Dat betekende dat Zuid-Afrika de hele tweede helft met een man meer zou spelen.

Artikel gaat verder onder video

Bafana Bafana deed er na rust alles aan om de gelijkmaker binnen te schieten, maar dat leek niet te gaan lukken. Totdat Teboho Mokoena net voor de blessuretijd in het strafschopgebied tegen de arm van Yasser Ibrahim aanschoot. De Egyptenaar wilde zijn linkerarm als steunarm gebruiken bij een sliding, maar blokkeerde daarmee een schot. Een penalty leek de logische conclusie te gaan worden.

De VAR had vervolgens enorm veel tijd nodig om dit geval te beoordelen. Uiteindelijk werd Ndabihawenimana naar de kant geroepen, maar na enkele beelden gezien te hebben, besloot de arbiter geen penalty toe te kennen. De vrije trap zou uiteindelijk ook naar Egypte gaan.

Op social media maakt men zich kwaad om deze arbitrale blunder. Veel twitteraars gebruiken het woord 'bestolen', terwijl er ook over corruptie gerept wordt. Het zal de komende dagen nog onderwerp van gesprek blijven in Afrika.

South African players were left in disbelief after not being awarded a penalty in stoppage time for a potential handball by Egypt inside the box 👀 pic.twitter.com/RIAcOxanub — ESPN FC (@ESPNFC) December 26, 2025

That's the use of VAR? South Africa has been robbed twice, first the penalty and then this.



Unacceptable #EGYRSA #EGYRSA pic.twitter.com/hoSQyABzae — Šeško (@GoatSesko) December 26, 2025

South Africa Have Been Absolutely Robbed Once Again, That Was Clearly Inside The Area!



What Type Of Corruption Have Egypt Been Up To? #EGYRSA #AFCON2025 #SouthAfrica #Egypt pic.twitter.com/WYml9URKL5 — WeAreTheSouthStand (@WATSS_MCFC) December 26, 2025

AFCON at it again

South Africa robbed vs egypt#AFCON2025 #EGYRSA pic.twitter.com/7ffdLszUpG — Naveen Y. Yadav (@NvnnNaveen) December 26, 2025