NAC Breda beleeft een uiterst moeizaam seizoen en de sportieve crisis heeft inmiddels ook buiten het veld voor de nodige spanningen gezorgd. Tijdens een forumavond in het Rat Verlegh Stadion, georganiseerd door de Supportersraad en de club zelf, liepen de emoties hoog op tussen de clubleiding en de achterban, zo schetst Omroep Brabant.

De avond kende een moeizame start toen presentator Onno Hansum probeerde strikte regels op te leggen voor het stellen van vragen. Dit leidde direct tot irritatie bij de supporters, die zich monddood gemaakt voelden. Supporter Levien uitte zijn onvrede over de gang van zaken toen hij de microfoon niet zelf mocht vasthouden. "Wat is dit voor gelul", klonk het fel. De sfeer werd er niet beter op toen hij de discussieleider toevoegde: "Hou je bek, dan kunnen we gewoon vragen stellen!" De toon voor de rest van de avond was daarmee direct gezet.

Artikel gaat verder onder video

Toen de rust enigszins was teruggekeerd, kwam de focus te liggen op de sportieve malaise van de hekkensluiter. Vooral het technisch beleid van Peter Maas en de keuzes van trainer Carl Hoefkens moesten het ontgelden. Volgens supporter en sponsor Jan Willem mist de ploeg fundament. "Er is geen vaste opstelling, dus geen zelfvertrouwen en geen automatismen. Een neerwaartse spiraal", was zijn harde oordeel over de huidige gang van zaken..

Daarnaast is er veel onbegrip over de samenstelling van de selectie, die voor een groot deel uit buitenlandse spelers bestaat. Van de 28 contractspelers komen er momenteel zeventien uit het buitenland, wat volgens de supporters voor communicatieproblemen zou zorgen. Jan Willem adviseerde de clubleiding dan ook om het anders aan te pakken. "Haal spelers uit Nederland of België. Je heet NAC Breda, geen NAC Verweggistan.”

Degradatiezorgen

Onder de supporters lijkt de hoop op een goede afloop van dit seizoen langzaam weg te zakken. Hoewel sommigen nog geloven in de spelersgroep, overheerst bij anderen de angst dat het dit jaar verkeerd afloopt. Supporter Bas ziet dat de ploeg moeite heeft om wedstrijden over de streep te trekken. "Ze willen wel, maar het lukt steeds net niet. Misschien is dit gewoon het seizoen van net niet en degradeer je dan net wél.”

Bij andere fans, zoals Ivo, is de hoop omgeslagen in gelatenheid. Hij ziet dat de ploeg ook na de winterstop niet de gewenste stappen voorwaarts heeft gezet. "Het gaat elke wedstrijd wel ergens mis en je pakt geen punten. Na de winterstop hoopte ik op verbetering, maar het blijft kwakkelen. Wat kun je nu nog? Bidden en hopen.”

Hoefkens houdt vertrouwen

Trainer Carl Hoefkens, die samen met algemeen directeur Remco Oversier en technisch directeur Peter Maas de supporters te woord stond, erkende de ernst van de situatie. De Belgische oefenmeester steekt zijn eigen frustratie over de resultaten niet onder stoelen of banken. "Ik ben er ziek van en het is heel frustrerend", gaf hij eerlijk toe aan de aanwezige fans.

Ondanks de situatie op de ranglijst en de kritiek op zijn functioneren, weigert Hoefkens de handdoek in de ring te gooien. Hij blijft erbij dat zijn ploeg de kwaliteiten heeft om zich veilig te spelen, mits het geluk een keer de kant van NAC opvalt. "Maar het kantelpunt komt, daar ben ik heilig van overtuigd", stelde de Belg. Op zaterdag 14 februari zal NAC dus goede zaken moeten doen in een rechtstreeks duel om lijfsbehoud tegen Heracles Almelo.