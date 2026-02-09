Fred Grim sprak na AZ - Ajax niet de waarheid over Wout Weghorst

Sprak Fred Grim zondag na de uitwedstrijd van Ajax tegen AZ (1-1) wel de waarheid over ? De hoofdtrainer van Ajax vertelde na het duel in Alkmaar dat hij de boomlange spits al in de tachtigste minuut wilde laten invallen, maar klopt dat wel?

Dit zei Fred Grim precies over Wout Weghorst

Grim begon zondag met Kasper Dolberg in de spits aan de uitwedstrijd tegen AZ. Nadat de Alkmaarders in de 52ste minuut op voorsprong kwamen via Wouter Goes, wisselde Grim volop.

Weghorst mocht echter pas in de 88ste minuut opdraven. De Oranje-international stond ongeveer zeven minuten binnen de lijnen, want scheidsrechter Danny Makkelie floot het duel in de 95ste minuut af. Kort daarvoor, in de 93ste minuut, had Kian Fitz-Jim Ajax met een rake kopbal toch nog op gelijke hoogte gebracht.

Grim vertelde na afloop op een persconferentie dat het eigenlijk de bedoeling was dat Weghorst langer zou spelen “Ik denk dat ik Wout in de tachtigste minuut wilde inbrengen, maar dat kon niet meteen omdat het spel doorging. Ook had ik de blessuretijd iets langer ingeschat.”

Wat zeggen de feiten?

In de 80ste minuut van de wedstrijd, het moment dat Grim Weghorst naar eigen zeggen al wilde inbrengen, lag het spel ruim een minuut stil vanwege een blessure van Ajax-middenvelder Youri Regeer. Op beelden van ESPN was te zien hoe Weghorst toen nog aan de zijlijn samen met teamgenoot Aaron Bouwman bezig was aan een warming-up.

Het spel werd vervolgens in minuut 80:22 weer in gang gezet middels een uittrap van Ajax-doelman Vitezslav Jaros.

In minuut 81:12 kwam het spel weer stil te liggen voor een ingooi van Ajax. De Amsterdammers namen relatief lang de tijd om het spel weer te hervatten: pas in minuut 81:21 werd er ingegooid.

Vervolgens kwam het spel in minuut 82:13 weer stil te liggen door een overtreding van Troy Parrott op Youri Baas. Het spel werd in minuut 83:20 door Ajax hervat middels een vrije trap.

Vervolgens kwam het spel in minuut 83:04 weer stil te liggen, doordat Oliver Edvardsen de bal over de achterlijn van AZ speelde. Precies op dat moment werd Weghorst (opnieuw) zwaar ontevreden in beeld gebracht door ESPN. Jeroen Zoet hervatte het spel vervolgens in minuut 83:36 weer middels een uittrap.

In minuut 84:35 kwam het spel weer stil te liggen, doordat Edvardsen de bal over de zijlijn liep. Vervolgens was te zien hoe Weghorst eindelijk zijn wedstrijdshirt aantrok om zich op te maken voor zijn invalbeurt. Grim wachtte echter nog met wisselen; eerst hervatte AZ het spel weer in minuut 84:57 middels een ingooi.

Het spel kwam vervolgens in minuut 85:02 weer stil te liggen. Ajax mocht een ingooi nemen en hervatte het spel in minuut 85:11.

Vervolgens kwam het spel in minuut 85:20 weer stil te liggen, vanwege een overtreding op Parrott. Grim besloot niet te wisselen bij een standaardsituatie, waardoor Weghorst geduld moest blijven betrachten. AZ hervatte het spel vervolgens weer in minuut 86:12 via een vrije trap van Peer Koopmeiners.

Vervolgens duurde het tot minuut 87:36 totdat het spel weer stillag en mocht Weghorst uiteindelijk invallen.

Dit zeggen Valentijn Driessen en Wim Kieft over wissel van Wout Weghorst tegen AZ

De uitspraak van Grim dat hij Weghorst al in de 80ste minuut wilde inbrengen, wordt maandag ontkracht door diverse prominenten. Journalist Valentijn Driessen zat namens De Telegraaf in het AFAS Stadion en betwist dat de Ajax-trainer Weghorst al in de 80ste minuut wilde inbrengen.

“Grim zei dat hij Weghorst in de 80ste minuut wilde brengen. Nou, dat wilde hij niet. Daar heb ik namelijk op zitten letten”, vertelt Driessen maandag in de Kick-offpodcast van De Telegraaf.

“Weghorst kwam rond de 86ste minuut pas aan de zijlijn. Want ik dacht ook: wanneer komt die Weghorst nou? Weghorst meldde zich in de 86ste (in feite de 85ste minuut, red.) minuut aan de zijlijn. En toen duurde het twee minuten voordat hij erin kon. Omdat het spel niet doodlag”, aldus Driessen.

Ook Wim Kieft valt over de woorden van Grim. “Iedereen vroeg zich af waarom die Wout Weghorst er niet in kwam bij een 1-0 achterstand. Toen zei Fred Grim de legendarische woorden: hij stond al klaar vanaf de tachtigste minuut. Maar hij viel in de 88ste minuut in. Grim zei dat dat kwam omdat de bal maar in het spel bleef. Maar dat is gewoon helemaal niet waar”, zegt de oud-voetballer en analist in de KieftJansenEgmondGijp-podcast.

Conclusie

In totaal kwam het spel negen keer stil te liggen vanaf het moment dat Grim Weghorst naar eigen zeggen wilde inbrengen – in de 80ste minuut – en het daadwerkelijke moment dat de spits mocht invallen. Daarbij komt dat Weghorst tussen de 80ste minuut en de 84ste minuut tweemaal prominent in beeld werd gebracht door ESPN met zijn warming-upshirt nog aan. De bewering van Grim dat hij de spits al in de 80ste minuut wilde inbrengen, lijkt dus onjuist. Waarom de coach dan zo lang wachtte met het inbrengen van Weghorst, blijft echter een raadsel.